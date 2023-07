Nicole Sevilla: “Mi esposo en ningún momento quiso matar a nuestra hija, sino salvarla”

“Ya habíamos cruzado el río y queríamos buscar una entrada para poder cruzar a Estados Unidos, íbamos caminando (dentro del río), él llevaba a su hija chineada y me iba agarrando de la mano y nos fuimos en el hoyo, los tres. La niña se le soltó un poco, él la llevaba levantada y se la dio a otro hombre para que la pudiera auxiliar. La niña estaba bien, pero lo hizo para que no siguiera ahogándose. Luego pudimos salir los dos y seguimos buscando entrar. Eso le pasó a mucha más gente, a una muchacha la acusaron de dejar botado a su niño, y eso tampoco fue así”, cuenta Sevilla.

“Hola, yo soy la pareja de Miguel Ernesto Núñez Martínez , y ella es su hija Hanna Deyanara Núñez Sevilla. Yo quiero que me ayuden a compartir y difundir este video porque a él lo acusan injustamente diciendo de que él lanzó a su hija al río, cuando las cosas no fueron así...”.

Ella expresa que los agentes de Migración no fueron amables y les dijeron que a ambas las deportarían y a él lo meterían preso. Sin comprender por qué se ensañaban con Miguel Ernesto cuando ese día decenas más cruzaron el peligroso y supervigilado río, Nicole señala que siguió luchando por su esposo.

La hondureña, quien ya se encuentra de lado estadounidense con la bebé, que en el video se ve bien y risueña, señaló que cuando fueron interceptados por la lancha de Migración, Miguel les pidió agua, llorándoles. Estábamos desesperados por el hambre, el sol, el cansancio, el sueño. Nos cruzamos, y ahí fue donde a él lo detuvieron y le dijeron de que iba preso por haber tirado la niña al río y la quiso ahogar. Las cosas no son así”, dice soltando un suspiro y conteniendo el llanto.

“Yo les enseñé el acta de la niña y la cédula de él, comprobaron que era su hija, pero aun así se lo llevaron y ahora lo están acusando injustamente”, lamentó.

Ella pidió a Diario LA PRENSA publicar su video porque están desesperados, ya que temen que Miguel sea procesado injustamente o deportado. Pide a la patrulla fronteriza difundir el video completo del incidente.

Scarleth también contó que ya se pudo comunicar con él y que aún no entiende por qué lo tienen preso. Ella asegura que aunque él anda tatuajes, es una buena persona y no es un delincuente. “Pueden buscar en Honduras, él no tiene antecedentes penales. Nosotros hemos venido luchando estos últimos dos años para poder sacar a nuestra hija adelante y ahora nos pasa esto”, exhortó.