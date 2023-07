“Mi hijo jamás le haría daño a su niña”: Madre de hondureño acusado en EEUU

“Él desobedeció cuando le dijeron que no cruzara, pero la necesidad los obligó a viajar. Todos mis hijos tuvieron que irse porque los amenazaron de muerte luego de que mataran a mi esposo”, cuenta.

Rompe en llanto cuando recuerda todo lo que su familia ha sufrido desde el asesinato de su esposo Esteban Ernesto Núñez Burgos, hecho sucedido en abril de 2016. A su hijo Miguel Ernesto le dejaron un papel en su casa diciendo que si no se iba lo matarían en 24 horas.

“Lo que más me duele es que mi hijo esté detenido tan lejos y yo no pueda ni viajar hasta allá porque yo soy una mujer pobre. A puro esfuerzo conseguí un poquito de dinero para que mi hijo se fuera para ese lugar. Yo quiero que me ayuden, que mi hijo salga libre porque él es inocente. Él no ha hecho nada, mi hijo jamás le haría daño a su niña, él quería salvarla. Él ama a su hija, yo tengo todos los videos que él me mandaba cuando él estaba con su hijita, haciéndole comidita en México, bañándola en una hielera. Yo tengo todo eso”, dice entre sollozos.