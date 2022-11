Juan Orlando Hernandez llegó vestido con traje bronceado y lo acompañó uno de sus abogados, Ángel Martínez.

El periodista acreditado en el juicio, Matthew Russell Lee, ha detallado los relatos que leerá a continuación.

Ahora juez Castel. ¡Todos de pie!

Asistente del Fiscal Federal: Hemos realizado cinco producciones de descubrimiento, grabación de reunión con co-conspiradores, extracciones de electrónica...

Juez; El juicio está programado para abril de 2023. Déjeme saber de la defensa: estableceré una fecha para la divulgación por parte del gobierno de la solicitud de acusación del gobierno y una fecha para la conferencia previa al juicio final. ¿Algún movimiento?

Abogado de JOH: El descubrimiento es voluminoso.

Abogado de JOH: También tenemos libros de drogas... Hemos producido una cantidad importante de información, con mucha cautela. Para información clasificada, tenemos en cuenta la fecha límite del 1 de febrero. Presentaremos ex parte y bajo sello.

Juez: ¿Cuándo?

Defensa: Próximas semanas

Juez Castel: Póngase en contacto con el director del MDC y dialogue sobre qué marca y modelo de auriculares y por qué los necesita. Pero con respecto a las grabaciones, ¿Estados Unidos les proporciona borradores de traducción? Abogado de JOH: Algunos, que se remontan a 8 o 9 años.

Abogado de JOH: El inglés de mi cliente no es malo, los resúmenes están en inglés. Pero hay omisiones en los resúmenes. Declaraciones exculpatorias, SON O-F A B-I-T-C-H , estoy siendo diplomático para que conste: estas palabras no están ahí, hay un patrón

Juez: Si el gobierno ve una conversación que tiene la intención de usar como juicio, debe poner a su disposición las traducciones preliminares o provisionales de forma continua, ¿eso ayudaría?

Abogado de JOH: Quizás pero

Juez: Claro que no serían las traducciones finales

Juez Castel: En mi experiencia, es común tener casos en los que dice “inaudible”. Si está diciendo que dice: “Ese hijo de p...”, llame al gobierno. Tal vez dice “Hijo de”, entonces tienes una discusión inteligente. Déjame escuchar el balance.

Abogado de JOH: El otro tema es la posibilidad de tener acceso a mi cliente... El descubrimiento es voluminoso, tenemos una orden de protección. He guardado todos los materiales. No dejo ninguno de los materiales con él. Pero necesita poder mirarlo cuando no estoy allí.

Abogado de JOH: Creo que Estados Unidos ahora va a proporcionar una copia redactada que puedo dejarle allí. Tengo que decir que el personal de BOP ha sido muy útil. Pero las cárceles tienen sus propias reglas que debemos cumplir. El problema básico es que no tienen el fuego de cañón.

Abogado de JOH: Algunos de los oficiales penitenciarios dicen que tienen que hacer sus necesidades, es comprensible, pero acorta la visita. O si hay una situación que requiere refuerzo. Es frustrante. Hemos pedido órdenes de separación, cómplices...

Abogado de JOH: Mi cliente no se transportó solo. Se sentía incómodo en esa gran multitud. Es el ex presidente de Honduras. Algunos en el transporte pueden haber sido parte de un grupo terrorista...

Abogados: Puede haber varios testigos que presenten problemas de seguridad, por lo que podríamos esperar hasta que se acerque el juicio.

Juez Castel: Para el 24 de marzo de 2023, a excepción de los testigos que solicitan y reviso, y algunos antes de forma continua.

Juez Castel: He juzgado 2 casos, el caso de [Geovanny] Ramírez y el de Tony Hernández. Mire las instrucciones del jurado que le di, ese es mi consejo.

Defensa: Produciremos 3500 material el próximo mes, para terminar varios meses antes del juicio. Juez Castel: Eso suena inusual y bueno

Juez Castel: El gobierno debe presentar su solicitud de acusación y cualquier moción, entonces la defensa tiene hasta el 31 de marzo para responder, con cualquier moción.

Abogados: Pasamos a excluir el tiempo de la Ley de Prueba Rápida hasta la fecha del juicio, 24 de abril.

Abogado de JOH Colón: Entiendo.

Juez Castel: ¿Alguna moción de supresión? Mociones dirigidas a la cara de la acusación?

Abogado de JOH: Sin mociones, no señor.

Juez: ¿Alguna objeción?

Colón: No. Juez: Excluyo el tiempo. Estamos aplazados.