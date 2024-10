Redondo asegura que no existe prohibición para someter consulta popular de Ley Tributaria

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseguró que no existe impedimento alguno en la Constitución de la República de Honduras, ni otras leyes para someter a consulta popular la cuestionada Ley de Justicia Tributaria.

Redondo en su cuenta de X se pronunció en que no existe ninguna normativa que no permita realizar consultas a los ciudadanos sobre “cualquier tema”, esto en alusión a que varios sectores señalan que no se puede consultar al pueblo sobre “temas tributarios”.