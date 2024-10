Suspenden ‘toque de queda’ en Azacualpa, pero amenazan con volver

El grupo se defendió de las acusaciones de estar vinculados con el narcotráfico o con algún cártel. “Nosotros no somos ningún cartel mexicano ni narcotraficantes, somos ciudadanos que estamos cansados de que sucedan crímenes y queden impunes”, aseguraron.

En el comunicado, “Nueva Generación” también criticó duramente a la Policía Nacional , acusándola de corrupción y abuso de poder. “Nosotros no somos delincuentes como ellos que roban con el uniforme”, declararon.

Finalmente, los integrantes de “Nueva Generación” pidieron a la población disfrutar de la feria del pueblo sin preocupaciones, aunque advirtieron que volverán si es necesario. “Esperamos no vuelvan a suceder cosas como las que han pasado, si no volveremos con más ganas y no perdonaremos nada”.

Además, lanzaron una advertencia a aquellos que generan desorden en el pueblo, especialmente a los que hacen “piques” con motocicletas: “A esos también los tendremos entre ceja y ceja [...] no lo toleraremos”.

El comunicado concluyó con un mensaje a la prensa, exigiendo que no los etiqueten como criminales. “No somos ningún cártel ni delincuentes, solo somos un grupo de ciudadanos que estamos cansados de injusticias”, subrayaron.