Cártel impone toque de queda para “hacer limpieza” en Azacualpa, Santa Bárbara

Esta mañana, martes 15 de octubre, los habitantes de Azacualpa despertaron con la sorpresa de que los “Nueva Generación” impusieron un toque de queda a partir de las 11:00 p.m., a vista y paciencia de las autoridades gubernamentales.

Dos imágenes circularon por todos los teléfonos del pueblo, uno con texto escrito con marcador y otra con frases redactadas digitalmente, pero el mensaje implícito es el mismo: quien se revele contra ellos, tendrá consecuencias.

La banda criminal justifica su alto grado de violencia diciendo que, su único objetivo, es “limpiar” el municipio de ladrones, secuestradores, mareros, violadores, etcétera, y así “devolver la paz”.

En su misiva, los miembros de la banda aclaran que no pretenden hacer daño a gente inocente, por tanto, ningún buen habitante debe sentir miedo. También afirman que, si las cosas “no se calman”, adelantarán el toque de queda a las 9:00 p.m.

Este es el mensaje digital íntegro:

Querido pueblo de Azacualpa, nos pronunciamos ante todo lo que está pasando y queremos aclarar que no vamos a hacer daño a gente inocente. Lo que queremos es rescatar a nuestra comunidad de violadores, ladrones, mareros, y devolverle la paz. No tengan temor las personas que no deben nada; al contrario, queremos cuidar de ustedes para que puedan andar sin preocupaciones de que algo malo les suceda.

Por otra parte, entendemos el dolor de las familias afectadas, pero también pedimos que entiendan el dolor de las otras familias cuyos familiares causan daño. Sabemos que no somos Dios para actuar, pero también tenemos un límite, y ya lo hemos alcanzado. Estamos cansados de tantas injusticias. No le vamos a echar la culpa a la policía ni a las autoridades municipales porque estas son decisiones de las personas que andan en vicios, por no querer trabajar ni hacer las cosas bien.

Si esto les molesta, dejamos todo ahí, pero después no se quejen cuando les hagan daño a personas inocentes. Tengan cuidado con cómo se refieren a nosotros. Les hemos puesto un toque de queda a las 11:00 p.m., y si las cosas no se calman, lo adelantaremos a las 9:00 p.m. para que sepan que no estamos jugando.

Nuestro objetivo es devolver la paz a las personas trabajadoras y honradas, a los comercios prósperos de nuestro pueblo. Para la Policía Nacional, ni se molesten en querer investigar nada.