Leopoldo Crivelli se presenta ante el MP por mención en juicio de JOH

“”Yo soy inocente y hay que demostrarlo. Yo no escuché (la mención), pero lo que me han dicho es que un testigo me mencionó el juicio. Nunca lo conocí (a Geovanny Fuentes)”, afirmó el exjefe de la corporación cholomeña.

Durante el histórico juicio que enfrentó el exmandatario Juan Orlando Hernández, el testigo José Sánchez reveló que el exalcalde de Choloma recibió sobornos de narcotraficantes y lo identificó como colaborador de Geovanny Fuentes Ramírez.

A inicios de agosto, el fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, publicó un listado de más de 30 hondureños que fueron mencionados en el juicio de Hernández Alvarado, entre ellos, personajes de la política nacional, incluso el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

La Fiscalía General de la República ha estado citándolos uno a uno con el objetivo de recopilar información que derive en investigaciones y acusaciones formales contra estas personas por supuestos vínculos con el narcotráfico.