Gabriel Rubí anuncia que se presentará voluntariamente a los tribunales

En relación con el requerimiento fiscal que se ha presentado en mi contra por la supuesta adquisición irregular de respiradores durante la pandemia de COVID-19, quiero informar a la ciudadanía lo siguiente:

Desde el inicio de esta situación, he mostrado total disposición de colaborar con las autoridades y aportar la información que se me ha solicitado. Por ello, me sorprende la decisión del Ministerio Público y el Poder Judicial de presentar este requerimiento, ya que siempre he actuado con total transparencia.

Quiero ser claro: me presentaré voluntariamente ante las autoridades como siempre lo he hecho, con la frente en alto. No obstante, lo haré una vez que, junto con mi equipo legal, hayamos garantizado que el proceso será justo, imparcial y transparente, buscando que se respeten mis derechos constitucionales y, asimismo, el respeto a mi presunción de inocencia; derechos que gozamos todos los hondureños. En este sentido, estoy reuniendo la documentación necesaria para demostrar mi arraigo y asegurar que se valoren todas las pruebas que confirmen mi inocencia.

Reitero con firmeza: soy completamente inocente, y confío plenamente en que, una vez tengamos todas las herramientas y garantías necesarias, podré demostrarlo sin lugar a dudas. Mi compromiso con la verdad es absoluto, y aunque el camino sea complejo, la justicia y el tiempo se encargarán de aclarar cualquier malentendido.

A todos aquellos que me han brindado su apoyo en estos momentos difíciles, les agradezco profundamente. Sepan que no me detendré hasta que mi nombre sea reivindicado y la verdad salga a la luz.

Atentamente,

Ing. Gabriel Alfredo Rubí Paredes