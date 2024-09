El 30 de septiembre será audiencia inicial para Ramírez del Cid y su esposa

Por su parte, la esposa de Ramírez no ha podido justificar 1,4 millones de lempiras (56.402 dólares) de 3 movimientos financieros por más de 2 millones de lempiras (80.575 dólares).

Según la versión oficial, entre 2007 y 2016 Ramírez hizo movimientos financieros por alrededor de 37,7 millones de lempiras (1,5 millones de dólares), de los que no ha podido justificar 26,7 millones de lempiras (1,09 millones de dólares).

Señaló que el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras lo acusa “arbitrariamente por lavado de activos”, pero aseguró que puede justificar el origen de todos sus bienes.

“Yo sé lo que tengo, sé lo que he hecho y no tiene por qué darme pena. Si no había venido (a Honduras) es porque es un trabajo largo donde hay que documentar mucho papeleo”, subrayó el exjefe de la Policía hondureña, quien junto a su esposa tenía asilo en España.

Sobre los bienes que le aseguró en 2021 el Ministerio Público, el exjefe de la Policía hondureña señaló que “están destruidos”.

El exjefe de la Policía hondureña fue destituido del cargo en mayo de 2012 por el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), en momentos en que se supo que un agente está implicado en el secuestro y asesinato del periodista Alfredo Villatoro.