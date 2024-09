“No tengo por qué darme pena”: Ramírez del Cid

“Yo sé lo que tengo, sé lo que he hecho y no tengo por qué darme pena. Si no he venido (antes) es porque es un trabajo largo, que hay que documentar mucho papeleo en el cual un contador lleva un trabajo largo”, expuso Ramírez del Cid antes de ingresar a la cita judicial.

El oficial retirado dijo confiar en el proceso judicial que enfrenta junto a su esposa porque “ya tenemos un nuevo gobierno, sabemos que los mandos intermedios del Ministerio Público son los mismos, pero tenemos un fiscal nuevo y está haciendo bien su trabajo”, indicó.

Caso

Según el Ministerio Público, entre 2007 y 2016, Ramírez del Cid habría realizado movimientos financieros por más de 37 millones de lempiras, en los que existen incongruencias y nexos con actividades ilícitas por un monto que ronda 27 millones de lempiras. Asimismo, se suma más de un millón de lempiras no justificado por su esposa Thelma Umaña Powell.