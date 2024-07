Arrecian protestas de pacientes renales y maestros en el litoral

Los pacientes con insuficiencia renal se sumaron este miércoles a las tomas de carretera y puentes en ciudades como La Ceiba en Atlántida y Tocoa en el departamento de Colón.

Ellos se tomaron la carretera CA-13 a la altura del puente sobre el Río Bonito. Los demandantes exigen el derecho a la atención de diálisis que se les está privando, además piden la salida de la empresa que fue contratada por el Gobierno en 2023 para dar el servicio y no está cumpliendo.

“La consigna es morimos en las calles y no en nuestras casas. No queríamos llegar a esto porque agotamos todas las instancias para dialogar y no fuimos escuchados, hasta fuimos a la casa presidencial.

Hay un acuerdo con la Secretaría de Salud que no se ha cumplido, además hay varias denuncias del nuevo proveedor de servicio por la mala atención. Pedimos también no a la derogación de la ley renal, no más contrataciones directas”, expresó Walter Amaya, presidente de la Asociación de pacientes renales en La Ceiba.