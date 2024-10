El jugador de las reservas del Olimpia y el capitán que aún no aparecen

A noventa días del naufragio diario LA PRENSA conversó con doña Ana María, quien lamenta que el caso quedó en el olvido y nadie le ha brindado ninguna información de sus seres queridos.

“No sé nada de mi hijo ni de mi esposo, no me han llamado para decirme nada. Siempre estoy pensando en un aviso, ya que mientras no mire los cuerpos no estaré tranquila”, expresó Ana María.

Asegura además que la compañía con la que trabajaba su esposo, con quien tenía 27 años juntos, solo le envió el pago del mes de trabajo de don Winsen Felix Pouchié.

“No tenemos el apoyo de nadie, la Cancillería de Honduras conversó conmigo, me pidieron el número de teléfono, pero no nos han informado nada. Las compañías deben ser más responsables llamarlo a uno para informar lo que sea”, se quejó Ana María.

“A veces pienso que mi esposo y mi hijo están vivos, no pierdo las esperanzas, pero a veces pienso que se ahogaron en el barco porque si hubieran salido ya se hubieran comunicado”, dijo doña Ana María.