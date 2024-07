“Nadamos tres horas y solo pensábamos en sobrevivir”

Selvin Figueroa, otro de los afortunados, abrazó a su esposa y sus dos hijos con mucho amor cuando los vio. Entre lágrimas dijo que “cuando estaba en el mar, se me vino a la mente que nunca más volvería a abrazar a mis hijos, pero le doy gracias a Dios que me sacó de eso. Lamento mucho que los otros cuatro compañeros no hayan aparecido”. Según relató, el barco no contaba con chalecos salvavidas adecuados para una emergencia como la que vivieron.

Howard Samuel Pandy, quien era el segundo capitán al mando de la embarcación, lamentó que el capitán Winsen Felix Pouchie, quien es uno de los que no fueron encontrados junto a su hijo Winsen Samir Pouchie, no le haya escuchado cuando le dijo que el barco se hundiría ya que iba demasiado cargado.

“Yo les dije que el barco iba demasiado cargado y que se iba a hundir, pero no puedo culpar a nadie de lo que pasó. La última vez que vi al capitán iba para su cuarto y el hijo murió porque quiso salvarlo cuando el barco se dio vuelta”, contó tras indicar que los otros hondureños identificados como Gabriel Jackson Granwell y Marco Armando Bernárdez no lograron salir de la embarcación.

“Siento mucha alegría de estar en mi país, pero desde los 13 años trabajo en barcos, así que solo debo recuperarme y volveré a trabajar en un barco”, finalizó Howard Pandy.