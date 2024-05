Exempleados de antigua Insep reclaman prestaciones en las calles

Unos 48 exempleados de la antigua Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), hoy Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), protestaron este viernes en la plaza central, excigiendo al Gobierno les paguen las prestaciones que legalmente les corresponden tras ser despedidos.

A inicios del actual Gobierno, se despidió a todo el personal que se tenía contratado en la regional de Insep en La Ceiba, debido a que durante todo el año no se les asignaron funciones. A algunos les pagaron sus prestaciones, mientras que a otros quedaron pendientes ya que se decantaron por demandar restitución y hasta la fecha no han tenido respuesta.

“Vamos andar en las calles si no tenemos respuesta, no vamos estar con la cabeza agachada porque si no nos van a pisotear. Nadie se preocupa por solucionar estos problemas, se preocupan más por seguir en el poder”, apuntó Oquelí Flores, quien era el presidente del sindicato e Insep.

Los manifestantes presentaron un documento en donde la secretaría del Trabajo reconoce al sindicato de Insep y que debían ser recontratados, sin embargo no han cumplido con el mandato. “Este documento se lo pasan por donde se pierde la columna vertebral”, agregó Flores.

Los demanadantes no descartan tomarse la carretera CA-13, si en los próximos días no obtienen respuesta.