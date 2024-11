El fiscal Johel Zelaya usará cadenas para ventilar casos

Tegucigalpa

El fiscal general del Estado, Johel Zelaya, en tono amenazante, lanzó una advertencia a los actores de la oposición política al partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre), de continuar denunciando persecuciones políticas del Ministerio Público.

“Aquí no hay persecución y voy a seguirles insistiendo, si seguimos con ese decir, con ese poema, con esa cantaleta trillada, de que hay persecución política, me voy a ver en la necesidad de volver a usar algunos medios para informarle al pueblo que no es persecución, cuantas veces sea necesario”, desafió Zelaya a los detractores de su labor fiscal.

El titular del MP recalcó que “quien se sienta incómodo, se va a seguir sintiendo incómodo; pero el Ministerio Público aquí no está para hincársele a nadie, para hacerle mandados a nadie”. Para cerrar, Zelaya anunció que vienen más investigaciones ligadas a actos de corrupción cometidos desde el aparato estatal del país.