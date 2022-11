De más de 12,000 escuelas dañadas, el Fhis ya reparó 545

El abandono de los centros escolares por casi dos años debido al cierre de las actividades presenciales por la pandemia del covid-19, así como el paso de fenómenos naturales por el país aumentaron el daño en la infraestructura de los centros educativos.

De los 17,528 planteles educativos que tiene registrados la Secretaría de Educación, al menos 12,022 se encuentran en malas condiciones, es decir, requieren de reparaciones. En lo que va de este año, las autoridades del Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis) aseguran que han avanzado en la reparación de 545 centros en varias zonas del país.

La inversión en esos espacios es de 601 millones de lempiras, informó el ministro del Fhis, Octavio Pineda. No obstante, esperan cerrar el 2022 con la mejora de 1,000 centros educativos. “La idea es llegar a este año entre 900 a 1,000 millones de lempiras interviniendo no menos de 900 o 1,000 escuelas; hasta el momento tenemos 545, pero en espera de iniciar un lote de no menos de 200”, detalló el titular del Fhis.