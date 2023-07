El Niño traerá temperaturas extremas e inundaciones

“Tendremos lluvias torrenciales que no serán prolongadas y esto ocasionará problemas serios como las inundaciones. Estos escenarios se nos presentaron en 2016 y 2017 cuando tuvimos problemas de abastecimiento de agua. En el valle de Sula tuvimos un descenso del acuífero, mejor dicho de las aguas subterráneas. Algunos pozos de la planicie del valle perdieron capacidad de producción”, ejemplificó.

Para algunas zonas de Honduras, ya golpeadas severamente por la sequía en el segundo trimestre, se encontrarán en un escenario mucho más crítico entre finales de julio y todo agosto, meses correspondientes al período canicular, el ciclo anual más caluroso del año.

DaCosta, quien conoce el comportamiento de los caudales de los ríos más poderosos del valle de Sula, advierte que muchas comunidades rurales y urbanas sufrirán por escasez de agua.

En aéreas suburbanas, en algunas partes de Chamelecón, San Pedro Sula, donde hay mayores índices de pobreza y deficiencia en los sistemas de saneamiento los habitantes desde hace varios meses experimentan una severa crisis de agua y ahora, con El Niño, creen que “la situación será mucho más crítica”.

“Este año hemos estado comprando agua hasta para bañarnos. Desde los huracanes Eta y Iota no hay tuberías de agua y estamos viviendo en condiciones que no son humanas”, dijo Francisca Ramos, habitante de Chotepe, Chamelecón.

Para los agricultores, El Niño es una amenaza real que pone en riesgo la seguridad alimentaria de los hondureños, de todas las clases sociales, pues es un fenómeno que afectará con intensidad a países vulnerables como Honduras que depende de la agricultura, como el resto de Centroamérica.

Freddy Torres López, uno de los mayores productores de arroz del país, le recomienda al Gobierno “importar de manera inmediata granos para mantener una reserva estratégica fortalecida”.

“El Niño afectará a todos los países, como Nicaragua, al cual le compramos frijoles, también a Etiopía, que está en África, país al cual en el pasado le compraron frijoles. Los granos básicos subirán de precio, habrá escasez en el mercado internacional y eso afectará a corto plazo al consumidor”, advierte.

“En general, está en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país, igual como para el resto de países del área. En la producción de granos básicos, el frijol necesita menos agua que el maíz y el maíz necesita menos agua que el arroz, es un rubro casi acuático. Hay rubros de ciclos cortos que pueden desarrollar con mayor facilidad que otros. El arroz, si no tiene condiciones favorables de riego, es mejor no invertir en él, si no se tiene agua”, explicó.

Pero frente a un panorama negativo, Torres López le manifestó a LA PRENSA que los productores de arroz están satisfechos con las últimas medidas que tomó el Gobierno para estimular y salvar este sector que se veía amenazado con la entrada de grano de Estados Unidos con cero aranceles.

“El gobierno tomó una gran medida, una jugada al estilo Messi. Creó un acuerdo ministerial, con vigencia del 10 de febrero del presente año, para darle vida al sector arrocero de nuestro país. Con la desgravación arancelaria del arroz de Estados Unidos nosotros quedábamos fuera de combate. Este acuerdo obliga al industrial que quiera importar arroz de EUA, debe, antes firmar un convenio con el cual se compromete a comprar la producción nacional. Esto ha creado choques con la embajada, pero eso nos da vida como productores”.