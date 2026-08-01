Con espectaculares trajes alusivos a Lempira, escolares celebran el Día Típico en San Luis, Santa Bárbara

San Luis, Santa Bárbara

Los colores, las tradiciones y el orgullo por las raíces hondureñas se apoderaron el viernes de las calles del Parque Central de San Luis, Santa Bárbara, donde estudiantes y autoridades educativas celebraron el Día Típico luciendo espectaculares trajes inspirados en el cacique Lempira y en las costumbres que identifican al municipio.

Desde tempranas horas, niños y jóvenes llegaron al colorido Parque Central para ser participe de la eleccion de la India Bonita en los niveles de Pre-básica, Básica y Media, mismas que utilizaron espectaculares atuendos que evocaban al líder indígena lenca, oficios y expresiones culturales propias de Honduras.

La actividad reunió a autoridades municipales, docentes, padres de familia y miembros de la comunidad, quienes disfrutaron de presentaciones artísticas folclóricas preparadas para rendir homenaje a Lempira, símbolo de la resistencia indígena y uno de los héroes nacionales más importantes del país.

Los vistosos trajes, elaborados con creatividad y esmero, captaron la atención de los asistentes. Granos básicos, plumas, tejidos artesanales, lanzas y otros accesorios formaron parte de las representaciones que realizaron los maestros junto a padres y alumnos para que desfilaran con orgullo durante la celebración.

Además de exaltar la figura del cacique Lempira, el evento permitió fortalecer el sentido de identidad nacional entre las nuevas generaciones, resaltando la importancia de preservar las tradiciones y el legado cultural de Honduras.

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Durante la jornada también se realizaron exposiciones de comidas típicas, danzas folclóricas y presentaciones alusivas a la historia del municipio de San Luis, reconocido por su riqueza cultural, sus tradiciones y la calidez de su gente.