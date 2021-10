El candidato presidencial por el Partido Nacional de Honduras (PN), Nasry Asfura, visitó la tarde de este jueves la ciudad de Comayagüela donde se comprometió a generar fuentes de trabajo para todos.

El Nacionalista agradeció el apoyo que los hondureños le han brindado durante estas elecciones.

“Así como me miran hoy, así como me han visto siempre, así me van a ver todo el tiempo, el mismo “Tito” a la par de ustedes, no me miren como candidato mirenme como un compañero de trabajo”, dijo Asfura.