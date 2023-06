“Capitales corrosivos de China pueden afectar a Honduras”

Las relaciones diplomáticas siempre son positivas para todos los países del mundo, pero por supuesto, si es que estamos hablando de naciones que comparten principios, valores y también modelos de gobierno. Las mejores relaciones son las que se realizan en el marco de la democracia con países que respetan un concepto mínimo y básico de lo que implican las libertades individuales. Así que no hay que satanizar las relaciones diplomáticas, así porque sí únicamente. Ahora bien, hay que ver también qué implican las relaciones diplomáticas, si implican acuerdos simplemente de buena voluntad, de reciprocidad en materia de visas, por ejemplo, o ya tienen un contexto mucho más económico, comercial, que es el que se ha visto durante los últimos años con mucha fuerza en varios países de América Latina y que obedece a una suerte de reparto geopolítico de la región, particularmente entre Rusia y China.

Hay que hablar que quizás no en situaciones como las que se vivió en la época colonial se entregue un territorio propiamente para explotación de otro país, pero no nos olvidemos, por ejemplo, de lo que ocurrió en este caso con el bendito proyecto del canal interoceánico que quería hacer Nicaragua, ese canal que, en definitiva, si es ceder parte de la soberanía autorizando a un país a construir un canal en condiciones, yo diría incluso, desfavorables o también la sesión de soberanía que se da en el caso ecuatoriano, cuando muchas veces por la vía de los créditos internacionales, comprometidos o condicionados, se da una suerte de inmunidad diplomática al territorio en el que se ejecuta una obra en específico a cargo de mano de obra china o de tecnología china por llamarlo de alguna forma.

Se debe en muchos casos precisamente a la forma en que se negocian las cuestiones con los países, no se trata simplemente de poner un alfiler más en el mapamundi, sino, en definitiva, de hacer algo que genere un resultado, un impacto positivo para un país. No creo que haya que satanizar la cooperación internacional, por ejemplo, pero sí las condiciones que esta adopta respecto de ciertas cuestiones. Voy a poner el ejemplo, esa forma incoherente en la que varios gobiernos de la región, por ejemplo, han hablado mal del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y han terminado más bien por otro lado comprometiendo seriamente su economía al supeditarse a créditos internacionales en condiciones bastante peores que las que dan estos organismos multilaterales.

Costa Rica, Panamá, El Salvador establecieron relaciones con China y despertaron una gran expectativa, pero hasta ahora no hay resultados tangibles de las promesas. ¿A qué se debe?

El hecho que China avance en Centroamérica, una región cercana a Estados Unidos, ¿representa una amenaza para EUA?

Sin duda en la geopolítica internacional va a ver mucha competencia en los países y en particular en esos grandes países hegemónicos que quieren tener una fuerte presencia en países considerados hermanos menores, lo cierto es que, por ejemplo, viven de la competencia que hay entre Estados Unidos y China respecto del manejo de telecomunicaciones en particular cuando ya ha quedado en evidencia que ciertos gobiernos están dispuestos a ceder la privacidad de sus ciudadanos a cargo de la implementación de proyectos tecnológicos. Esto es algo que no puede pasar bajo el radar, pasar desapercibido, cuando se concesiona o se abre paso a este tipo de cuestiones. Aquí dicen que Honduras tiene una posición geoestratégica muy importante.

¿Cómo mira a Honduras en las relaciones con China?

Hay que prestar mucha atención qué implican las relaciones con China, si implican únicamente un viaje de hermanamiento o intercambio de saberes, conocimiento y cultura puede resultar algo conveniente y yo diría hasta inofensivo, pero si estas relaciones diplomáticas empiezan como en varios países de la región a generar transgresión de normas locales para privilegiar la presencia de empresas chinas o la presencia de inversión directa de China en la ejecución de obra pública o infraestructura se abre riesgos a aquellos denominados capitales corrosivos que, como sabemos, cumplen ciertas condiciones que terminan afectando, incluso, la economía misma del país.

El secretario de Estado de EUA, Antony Blinken, visitó China y dijo que no apoyará la independencia de Taiwán, que EUA sostiene el principio de una sola China. ¿Por qué Honduras tenía que seguir con Taiwán y no esa línea de Estados Unidos?

Los países deberían ser capaces de sacar sus propias conclusiones frente a temas tan sensibles como este, el adoptar posición mediante la herramienta de chantaje o de presión de un gobierno o de otro en función de su ideología particular no es positivo en lo absoluto, eso se aplica tanto para Estados Unidos como para China que sabemos en el caso estadounidense la posición ha variado en función del gobierno de turno: si está en manos de los demócratas la posición es una, si está en manos de los republicanos la posición es otra, lo interesante sería saber cuál es la posición de un país como Honduras más allá de la posición de Estados Unidos y de China, a ver si tiene una posición propia.