Enfermos de covid denuncian que IHSS no les da medicinas

Tegucigalpa

Ni acetaminofén está dando el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a los derechohabientes que salen contagiados de coronavirus.

En los últimos días se ha visto un aumento significativo de incidencias por covid-19 a nivel nacional, y los centros asistenciales no cuentan con los suficientes medicamentos para atender a la población infectada por este virus.

Los pacientes que llegan al Seguro Social salen con la noticia de que están contagiados de covid y que deberán comprar los medicamentos necesarios ya que no hay en la entidad.

“En mi trabajo salimos cuatro contagiados y fuimos al Seguro a que nos atendieran, nos dieron la receta, y cuando fuimos a la farmacia nos encontramos con que no hay ni acetaminofén, así que hasta eso tendremos que comprar en una farmacia”, dijo José Canales, paciente del IHSS de La Granja, en Tegucigalpa.

Lo anterior es avalado por la señora Katerin Solórzano, quien indicó que no le dieron nada de los medicamentos que le recetaron para tratar el covid-19. “Mire, aquí sale medicinas básicas y ni eso hay, me da cólera porque nosotros pagamos el Seguro para que nos salgan con que no hay nunca medicamentos”, expresó.

Esta situación la están viviendo muchos pacientes que llegan al IHSS y les detectan covid-19, quienes lamentablemente tienen que acudir a un centro privado a comprar las medicinas para su tratamiento.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud (Sesal), en los últimos seis días se han reportado un total de 306 casos de covid-19 a nivel nacional.

Asimismo, en lo que va de 2023 se contabilizan 3,039 incidencias y 34 fallecimientos, de acuerdo con datos de las autoridades de la Secretaría de Salud.