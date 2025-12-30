Encargada de negocios de USA se reúne con Asfura y reafirma apoyo a Honduras

La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que la encargada de Negocios, Colleen Anne Hoey, sostuvo una reunión con el presidente electo de la República, Nasry Asfura, como parte del acercamiento diplomático tras el proceso electoral.
De acuerdo con la representación estadounidense, durante el encuentro se destacó el compromiso de Estados Unidos de trabajar de manera conjunta con Honduras en temas considerados prioritarios para ambos países.
Entre los principales ejes abordados figuran los esfuerzos para poner fin a la inmigración ilegal, así como el fortalecimiento de la seguridad regional y la promoción del crecimiento económico.
La embajada señaló que estas áreas forman parte de las prioridades compartidas entre Washington y Tegucigalpa, especialmente ante los desafíos que enfrenta la región centroamericana.
El encuentro también refleja el interés de Estados Unidos en mantener una relación de cooperación estrecha con el próximo gobierno hondureño, basada en el respeto institucional y la colaboración bilateral.
La reunión fue divulgada a través de los canales oficiales de la embajada, subrayando la disposición de continuar trabajando con las autoridades electas en beneficio de la estabilidad y el desarrollo del país.
Presidente electo de Honduras
24 días después de las elecciones generales realizadas en Honduras el pasado 30 de noviembre, Nasry Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y abanderado del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40.26 % de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal quien sumó el 39,54 %, escrutado el 99.93 % de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El CNE dio a conocer de manera virtual la declaración de los resultados oficiales que le dieron el triunfo a Asfura ante la imposibilidad de hacerlo desde la sede del organismo en cadena nacional de radio y televisión, por las marcadas diferencias entre las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente.
Tras la declaración del CNE, Asfura comenzó a recibir mensajes de felicitación de varios gobiernos latinoamericanos.
Estados Unidos, que en cabeza del presidente Donald Trump respaldó a Asfura, felicitó al mandatario electo e instó "a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasry Asfura", apuntó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en un comunicado.