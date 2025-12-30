Encargada de negocios de USA se reúne con Asfura y reafirma apoyo a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que la encargada de Negocios, Colleen Anne Hoey, sostuvo una reunión con el presidente electo de la República, Nasry Asfura, como parte del acercamiento diplomático tras el proceso electoral. De acuerdo con la representación estadounidense, durante el encuentro se destacó el compromiso de Estados Unidos de trabajar de manera conjunta con Honduras en temas considerados prioritarios para ambos países.

Entre los principales ejes abordados figuran los esfuerzos para poner fin a la inmigración ilegal, así como el fortalecimiento de la seguridad regional y la promoción del crecimiento económico. La embajada señaló que estas áreas forman parte de las prioridades compartidas entre Washington y Tegucigalpa, especialmente ante los desafíos que enfrenta la región centroamericana. El encuentro también refleja el interés de Estados Unidos en mantener una relación de cooperación estrecha con el próximo gobierno hondureño, basada en el respeto institucional y la colaboración bilateral. La reunión fue divulgada a través de los canales oficiales de la embajada, subrayando la disposición de continuar trabajando con las autoridades electas en beneficio de la estabilidad y el desarrollo del país.

Presidente electo de Honduras