EEUU advierte a migrantes hondureños: efectos del Título 42

Dogu remarcó que, contrario a lo que se creía cuando se anunció el fin de la ley, que las medidas antimigratorias en la frontera terrestre con México serán endurecidas con vigilancia y negando asilos y otras opciones migratorias de miles de hondureños y migrantes de otras nacionalidades.

Instó a los hondureños a no arriesgar sus vidas y las de sus familias y subrayó que viajar con menores de edad no hará que Migración contemple los casos amparados en antiguos recursos. “Se ha hablado mucho de cambios en algo que se llama el Título 42, un reglamento de la ley estadounidense que utilizamos durante la pandemia; esto ha causado mucha confusión”, argumentó Laura Dogu.

La diplomática aseguró que “se seguirá expulsando a personas, el cambio no es sólo el motivo para la expulsión; pero sin duda alguna las expulsiones de personas sin documentos continuarán. Es decir, que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas y el fin del Título 42 no significa que pueden ir sin permiso”, recalcó.

En su disertación la funcionaria del gobierno estadounidense recordó a los hondureños sobre la ampliación del programa de reunificación familiar, pero aclaró que los que deseen hacerle no deben de ir a la frontera entre México y Estados Unidos, y hacerlo desde allí.

El Departamento de Seguridad Nacional creará nuevos procesos de permisos para lograr el reencuentro de las familias de Honduras, El Salvador, Guatemala y Colombia. Una vez finalizado permitirá que las personas validadas, con peticiones aprobadas basadas en razones familiares puedan entrar con este permiso a los Estados Unidos.

“Estados Unidos se comprometerá a recibir cada mes a miles de refugiados procedentes de varios países aquí del hemisferio. Tendrá como objetivo duplicar la cantidad de refugiados que Estados Unidos acepta”, afirmó la embajadora Laura Dogu.