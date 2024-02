Diputado Altamirano pide disculpas a diputadas por llamarlas “Muñecas de la Mafia”

Como parte de lo acordado en la audiencia de conciliación a la que acudieron, paladinamente, el diputado German Altamirano pidió disculpas públicas ante los medios de comunicación a sus similares de María Antonieta Mejía Sánchez y Merary Elena Díaz Molina.

El parlamentario German Altamirano fue sometido a un proceso de querella luego de que sus colegas congresistas lo acusaran de los delitos de injurias y calumnias hechas con publicidad.

Los tres asistieron hoy a una audiencia de conciliación ante un juez conciliador y al cabo de unos minutos, los tres diputados lograron dirimir sus diferencias y acordaron varios compromisos para dar fin al entuerto personal y legal.

“Hemos logrado llegar a una conciliación. Esta mañana me dirijo ante la población en general para ofrecer una disculpa pública a mis compañeras diputadas del Partido Nacional ante la Cámara Legislativa, María Antonieta Mejía Sánchez y Merary Elena Díaz Molina, a fin de establecer que la frase ‘Muñecas de la Mafia’ no fueron preferidas contra personas en particular y menos contra las señoras diputados”, manifestó Altamirano.

En su exposición pública frente a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CJS), el parlamentario aseguró que esa frase pronunciada en un programa de televisión en el que participó junto a María Antonieta y Merary Elena, la dijo en alusión a un video que se había hecho público un día antes del programa.

“Pese a las diferencias ideológicas-políticas ofrezco esta disculpa pública, exhortando con respeto al público en general a abstenerse de malinterpretar y atribuir mi frase a las compañeras”, asintió.

Agregó en su disertación: “Una vez aclarado esto, hemos aceptado las dos partes ponerle fin a este tema. Aquí lo que estamos haciendo es firmando el documento y aclarando la situación para que las compañeras, por esa frase, no sigan siendo dañadas en su imagen”, finalizó German Altamirano.