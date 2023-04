Deferencia de Putin no debe limitar condenas en la ONU

“Dada la situación de conflicto armado que hay, que un país acredite en esas condiciones pues se agradece mucho, es para demostrar que hay una relación buena entre ambas naciones o entre ambos gobierno”, aseveró el abogado Carlos López Contreras, excanciller de la nación.

No obstante, que Rusia haga tal deferencia con Honduras no quiere decir que no se le condenará en Naciones Unidas por la invasión a Ucrania, agregó el exdiplomático hondureño.

“La invasión contra otro Estado miembro de las Naciones Unidas es una violación a la carta de la ONU y eso implica violación territorial, tenemos que ser consistentes en el hecho que defendemos nuestra soberanía y así debemos actuar al condenar estos hechos en Naciones Unidas”, afirmó.