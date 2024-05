Daniel Sponda no descarta cambiar horarios en centros educativos

El ministro de Educación, Daniel Sponda, no descarta que se cambien los horarios de clases en los centros educativos para evitar la suspensión por riesgo ambiental por la contaminación que prevalece.

“El aire es el mismo en las casas y en las escuelas, no vamos a suspenderlas”, manifestó. Explicó que en Cortés, Valle y Atlántida se autorizó a los directores departamentales que procedieran a la realización de horarios especiales para no suspender las clases. “Sería una tragedia cerrar los centros educativos, si seis meses dura esta capa de humo, seis meses debemos cerrar los centros educativos, es algo que no puede suceder”, aseveró.

Daniel Sponda mencionó que ya se trabaja en preparar algunos planes como reforestar y recuperar todas las áreas verdes cercanas a los centros educativos.