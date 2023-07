Cuatro de cada cien estudiantes en el país están repitiendo el grado

Los departamentos con la mayor población estudiantil que está repitiendo el año escolar 2023 se encuentran en Francisco Morazán, con 17,090 estudiantes; seguido de Cortés, con 12,189.Yoro y Comayagua también registran una gran cantidad de estos alumnos, 7,388 y 6,309, respectivamente.

No obstante, el departamento con mayor porcentaje de incidencia respecto a su matrícula es Gracias a Dios, donde la repitencia representa el 13.01% de los estudiantes. Mientras que los departamentos con menos alumnos asociados a ese indicador son: Valle con el 1.26% de su matrícula, Olancho con el 1.94% y Choluteca con el 2%.Factores.

Expertos consultados opinan que entre los factores que inciden en la repitencia están la inseguridad, la pobreza, la migración y problemas que el niño pueda tener y que provocan cambios en el ritmo de sus aprendizajes.

Para el coordinador del Observatorio Educativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Mario Alas, aunque hay factores que tienen que ver con los niños, con la familia, con la escuela y la comunidad, este año se debe considerar la pandemia.“Esta repetición de 2023 está asociada a los pobres aprendizajes de los años de pandemia”, manifestó.

Alas explicó que durante dos años los menores recibieron clases virtuales, modalidad en la cual no lograron alcanzar el conocimiento adecuado.

“Muchos de esos niños no tuvieron educación durante los dos años de pandemia, entonces ya cuando en el año 2022 se incorporaron teníamos niños que estaban en tercer grado, pero realmente no sabían leer nada, ni siquiera sílabas simples, y como no se ha desarrollado una estrategia definida de cómo nivelarlos, cada maestro se ve obligado de ir haciendo los esfuerzos de acuerdo a su criterio”, detalló.