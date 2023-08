Las preguntas y respuestas clave si hoy no hay elección de fiscales

Ante esto, son muchas preguntas las que se hace la población en torno a qué sucedería si hoy no hay elección y qué pasaría si actual fiscal general, Óscar Chinchilla , renuncia a su cargo.

Por los vientos que soplan el escenario dicta que no habrá elección, aunque el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, pospuso la sesión legislativa de las 11:00 am para las 6:00 pm de este mismo jueves.

El día llegó y hasta las 10:00 de esta mañana no hay consensos en el Congreso Nacional para elegir al nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP).

El Congreso Nacional debe elegir a la o el Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto antes de que finalice el presente mes, para que al primero de septiembre pueda ser sustituido legalmente. Sin embargo, en el escenario, que el Congreso Nacional no elija en la fecha mencionada, y renunciará quien ocupa un cargo público, cuyo periodo ha cesado, debe considerarse que existen normas prohibitivas, que impiden en el desempeño de la función pública ejercer el derecho a la renuncia.

1. Con base en la Constitución, ¿qué pasaría si el CN no elige al nuevo fiscal general y adjunto? ¿Qué sucedería si Óscar Chinchilla renuncia a su cargo como fiscal general? ¿Quién quedaría en la figura de fiscal o Honduras quedaría sin fiscal?

El Congreso Nacional ha tenido el tiempo para proceder a la elección de dichos titulares, lo que no ha habido es voluntad política genuina. Lo que pasa, es que cada partido político representado en el Congreso Nacional quiere a una o un Fiscal General a su medida.

2. ¿Si el CN no elige el nuevo fiscal en el tiempo que establece la ley, cuál es la ruta para ocupar la figura de fiscal?

En ese sentido, puede verse lo que establece el art. 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que dice: “Los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el periodo para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.

Es decir, una o un Fiscal General que no actué en su contra, pero si que actué contra sus adversarios políticos. Superando esos vicios y cumpliendo fielmente lo que establece el art. 202 de la Constitución, que señala que las y los diputados son representantes del pueblo, y actuarán como tales, no debería haber mayores problemas para la escogencia de este cargo tan importante, además, ello, permitiría escoger a una o un titular que se caracterice por su independencia, imparcialidad e integridad y no por los afectos o compromisos políticos.