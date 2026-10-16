Honduras retoma proceso para asignar espectro radioeléctrico tras 13 años

Tegucigalpa, Honduras. Después de 13 años, Honduras vuelve a abrir un proceso para la asignación de espectro radioeléctrico, dando un paso importante para fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento de las telecomunicaciones en el país.

Para la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el proceso representa una oportunidad para poner este recurso público al servicio de la población. Una mayor disponibilidad de espectro permite que las redes puedan crecer, llegar a más lugares y atender mejor las necesidades de los hondureños.

Las bandas de 700 MHz y 1700/2100 MHz que forman parte del proceso son utilizadas en distintos países de la región para ampliar la cobertura y capacidad de las redes móviles.