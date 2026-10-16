IP activa operativos para agilizar inscripción de vehículos pendientes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de la Propiedad (IP), a través de la Dirección General de Registro Vehicular, puso en marcha un plan temporal de operativos de inspección física, con el objetivo de agilizar la inscripción de vehículos que mantienen pendiente ese requisito y brindar una respuesta oportuna a los usuarios.
La iniciativa contempla jornadas de inspección programadas de acuerdo con la ubicación y la concentración de los casos pendientes, priorizando la atención de vehículos que se encuentran en recintos portuarios y aquellos que están en proceso de nacionalización.
Como parte de las acciones, el IP habilitará puntos de atención en depósitos fiscales y zonas portuarias, para facilitar la inspección física y la gestión de inscripción de los vehículos durante el proceso de importación.
El Instituto de la Propiedad informó que los ciudadanos cuyos vehículos se encuentren pendientes de inscripción por falta de inspección física, pueden comunicarse con su Contac Center al (504) 2240-1500, en el área de Registro Vehicular, para verificar el caso y coordinar la programación correspondiente.
Para agilizar la atención, se recomienda a los usuarios tener a mano la información y documentación relacionada con el vehículo y su trámite.
La institución aclaró que los operativos no tendrán ningún costo adicional para los usuarios de este servicio.
La Dirección General de Registro Vehicular será la encargada de organizar y programar las inspecciones, procurando facilitar el acceso a este servicio y reducir los retrasos en los procesos de inscripción.
Las autoridades dieron a conocer que con las medidas, el Instituto de la Propiedad reafirma su compromiso con la modernización de los servicios, el fortalecimiento de la seguridad jurídica registral y la atención eficiente de las necesidades de la población hondureña.