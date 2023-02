“Me vestí de luto sin saber que mi hija había muerto”: madre de Ana

El Progreso, Yoro.

Dilcia María Henríquez presintió la muerte de su hija Ana Paola Gutiérrez, la hondureña que fue encontrada muerta dentro de su vehículo en Atlanta, Estados Unidos. “El sábado me levanté temprano porque había una actividad en la iglesia, me puse un vestido negro largo, me vestí de luto sin saber que mi hija había muerto. Ese día sentía tristeza, nunca me imaginé algo tan fuerte como esto”, lamentó Dilcía María, madre de la joven de 21 años.

Ana Paola era originaria de la aldea La Colorada, El Progreso, Yoro, emigró con su padre en busca del “sueño americano” el 25 de febrero de 2019. Ana Paola fue encontrada muerta dentro de su carro la madrugada del sábado frente a una gasolinera, los empleados del negocio alertaron a la Policía, quienes llamaron a los paramédicos en un intento por salvarle la vida, pero ya estaba muerta.

El hijo de dos años de Ana Paola estaba con ella en el automóvil. El pequeño de casi dos años fue llevado inmediatamente a un hospital, donde aún permanece, contó su abuela a LA PRENSA. “Lamentamos porque era una joven de 21 años con un futuro por delante, todo ser humano, todo joven tiene visiones y anhelos, todas las personas que se van para allá (Estados Unidos) van buscando el ‘sueño americano’, un futuro mejor, pero lastimosamente ella perdió la vida. No sabemos cuál fue el motivo, solo que la encontraron en el carro ya sin vida con el bebé”, contó la señora. Ana Paola Gutiérrez se fue con su padre, quien no tenía trabajo en Honduras, “como estaban pasando con menores de edad, él me dijo que Dios les iba abrir puertas y Dios se las abrió, ellos se pudieron ir, se entregaron a Migración y gracias a Dios, cumpliendo diez días y llegando a Estados Unidos, y hasta ahora que pasó esto, con esta tremenda noticia, nunca pensé que la iba a perder de esa manera”, expresó la señora. El único consuelo que le queda a doña Dilcia tras la pérdida de su hija es su pequeño nieto, Natan Eliel, quien en marzo cumplirá dos años. El sueño de Ana Paola era trabajar en Estados Unidos para comprarse una casa. La joven era una persona carismática y llena de vida. Actualmente no tenía trabajo, pues no tenía quién le cuidara a su hijo. En espera La familia contó que inicialmente les dijeron que había ocurrido un accidente. “Al rato nos llamaron y nos dijeron que no había ocurrido ningún accidente sino que era que la habían encontrado muerta en el carro y que el niño estaba vivo. Pienso que el carro estaba encendido porque para que el niño esté vivo tuvo que haber estado encendido el aire. Aún no nos han dicho cómo fue, las investigaciones aún no concluyen”.