Aldea de Honduras recibe electricidad por primera vez

La energía en El Santuario le ha cambiado la vida a su población, que ahora dispone de refrigeradores para conservar sus alimentos y medicinas; pueden cargar sus teléfonos celulares y entretenerse con la televisión, entre otras cosas.

Los viejos fogones para cocinar los alimentos, que además representaban un alto consumo de leña y contaminación, ya son cosas del pasado con la llegada de la electricidad, la que además ha hecho que Ondina Yamileth se sienta “más guapa”, porque su cuerpo ya no se impregna del humo negro y tóxico que despedía la madera de ocote cuando preparaba los alimentos para su familia.

“Cuando no teníamos energía era muy difícil porque nuestros niños no podían hacer las tareas; en cambio, nosotras pues hoy nos vemos más guapas porque ya no vivimos con el humo del ocote, ni del candil”, dijo el pasado jueves una emocionada Ondina Yamileth, durante la entrega del proyecto de energía a los habitantes de El Santuario.

A la entrega del proyecto, en una pequeña plaza frente a la iglesia de El Santuario, asistieron autoridades de las Secretarías de Recursos Naturales y Ambiente; el director de la Aecid en Tegucigalpa, Francisco Tomás, y el director del Instituto de Ingeniería Energética de la UPV, Tomás Gómez, entre otros invitados.