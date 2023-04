Acnur: Ley para proteger desplazados, una respuesta para víctimas en Honduras

El marco de la norma, que tiene 81 artículos, establece “una gobernanza de la respuesta al desplazamiento” y exige una “coordinación” entre las instituciones estatales frente al problema, añadió.

Genera “la posibilidad de fortalecer el financiamiento de una respuesta y rompe de partida un círculo vicioso que parecía estar existiendo en el país en términos de no es posible dar una respuesta porque no está establecida en la ley, luego las instituciones no tienen mandato para hacerlo y, en consecuencia, tampoco podemos aceptar recursos”, enfatizó.

Celis considera “una buena noticia” la aprobación y sanción de la ley para proteger a los desplazados en Honduras, ya que permite “ordenar mejores respuestas” y que la comunidad internacional y la sociedad civil puedan “complementar de mejor manera los esfuerzos” que haga el Estado.

Destacó que la iniciativa debe mejorar la obligatoriedad en términos de asistencia para las personas desplazadas, porque “si no tienes asistencia de pronto dices: bueno no tengo ninguna opción, me tengo que quedar aquí y el quedarme aquí puede significar arriesgar mi vida, arriesgar mi libertad y mi integridad”.