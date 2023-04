80% de las tierras invadidas en Honduras son de palma africana

El 80% de las tierras invadidas pertenecen a la producción de palma africana, según el oficial de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Olvin Mondragón.

“Tenemos una estadística de alrededor de 30,000 manzanas (invadidas) y miramos que esto no viene a la baja, sino que siempre va hacia el alta. Cabe señalar que hay muchas fincas que no están afiliadas a ninguna asociación y ese recuento no lo tenemos a mano, solo de las que están asociadas a alguna federación”.