Hay 140 municipios sin analfabetismo en Honduras

En 2024, otros 40 municipios se han sumado a esta lista, elevando el total a 140.

No obstante, Esponda aclaró que el criterio utilizado para declarar un municipio como libre de analfabetismo es la reducción de la tasa de analfabetismo a menos del 6%, lo que no significa que no existan personas analfabetas en esos lugares.

“Hay una métrica mundial, son los municipios que tienen por debajo del 6%, no es que no hay personas analfabetas, es que llegan al rango del 6%,“ explicó el ministro.