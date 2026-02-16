FMI sostiene reuniones con el nuevo gobierno hondureño

Tegucigalpa, Honduras.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) inició este lunes 16 de febrero una visita oficial al país para sostener reuniones con el nuevo gobierno y conocer de primera mano sus prioridades en materia económica.

La delegación, encabezada por Emilio Fernández Corugedo, funcionario del organismo con sede en Washington, permanecerá en la capital hondureña hasta el 20 de febrero. Este tipo de encuentros forma parte de los procedimientos habituales del FMI tras la toma de posesión de una nueva administración.

Durante la visita, el equipo técnico sostendrá reuniones con el presidente Asfura y su gabinete económico, con el objetivo de intercambiar información sobre la situación actual de la economía hondureña y profundizar en las principales líneas de política pública que impulsa el Ejecutivo.