Fiscal Óscar Chinchilla, dispuesto a apoyar la Cicih

El fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, aseguró que el Ministerio Público (MP) trabajará en conjunto con la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih) una vez que se materialice su instalación en el país.

El alto funcionario anunció que el ente investigativo será un aliado de la Cicih en la desarticulación e investigación de casos y redes de corrupción.

“Estamos plenamente convencidos de que si se toma la decisión de traer una comisión contra la impunidad o algún organismo de apoyo, se va a convertir, como lo fue la Maccih, en la mejor aliada del Ministerio Público y una ventana de oportunidad y esperanza para el pueblo hondureño para que se combata ese flagelo”.

Por otra parte, Chinchilla no desestimó que en los próximos días sean presentados más requerimientos fiscales en contra de exfuncionarios de la administración anterior por diversas líneas de investigación por corrupción.

Declaró que “el artículo 97 de la Ley del MP me impone a hablar o no, lo que sí puedo garantizar es que el MP está investigando y continuará haciéndolo, y en la medida que esto se concluya vamos a seguir ejerciendo acciones penales como se ha venido viendo. En los casos de crimen organizado y corrupción no hay balas de plata para acabar con el tema, las investigaciones son complejas y llevan su tiempo”.