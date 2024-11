Marco Rubio, el halcón en política exterior que será secretario

Citando a fuentes cercanas a Trump, el diario The New York Times señaló que esta decisión aún podría cambiar, pero parece probable la elección del senador.

El exvicecanciller es del criterio de que el Gobierno hondureño y su diplomacia debe entender cuáles son esas líneas que Estados Unidos de alguna forma privilegia con este país. “No es inteligente pensar que la relación con China es más beneficiosa que la que se posee con Estados Unidos”. En China no “tenemos dos millones de hondureños. No le compramos porque no tenemos dinero y no nos compra mayor cosa porque no producimos. En cambio, con Estados Unidos tenemos un paquete comercial enorme que puede verse afectado desde el punto de vista estratégico y geopolítico”, advirtió Barahona.