Isis, hondureña que no sabía cocinar y ahora es dueña de restaurante en USA

Fue bastante difícil, el idioma principalmente, estuve en este país básicamente casi 7 años sin documentos, algo que no ha sido nada fácil, pero, bueno, gracias a Dios hemos logrado estabilizarnos.

Fue a inicios del 2008, emigrar hasta este país no era la idea original, pero muchos hondureños terminamos aquí y tenemos que buscar una forma de salir adelante.

Lloré porque nunca me imaginé venir a trabajar aquí, era totalmente diferente y aquí uno tiene que cambiar el chip y decir “bueno, estoy aquí y tengo que enfrentarme a lo que la vida me ha deparado”. Comencé en Los Ángeles, California, como mesera. La ventaja que sí tuve, gracias a Dios, fue que yo estudié negocios.

Fue un proceso, porque yo decía “aunque esté limpiando estas mesas, aunque esté limpiando este piso, aunque esté limpiando los baños, aunque esté atendiendo clientes, aunque esté en la cocina (porque también tuve que trabajar en la cocina) no importa, esto es parte del proceso” y así fui día a día aprendiendo.

Muchas veces yo me iba al baño y lloraba, lloraba amargamente y me decía “¡pero por qué yo estoy aquí!”, pero yo entiendo que Dios tiene sus propósitos.

Yo agradezco a mi ex jefa María Guevara, hondureña, por cierto, también propietaria de Marcelino Café en Los Ángeles, California, que me dio esa oportunidad y me enseñó.desde cero incluso a partir un limón y lo hizo con mucho amor, con mucha paciencia.