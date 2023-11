Stephan Ordóñez, el hondureño que triunfa como fotógrafo profesional en Canadá

Bueno, mi mamá me mandó a estudiar a Honduras para que aprendiera español, porque ya estaba un poco “agringado”. Allá estudié en el Politécnico, en el Reyes y en el ITE. Entonces, aprendí un poco de mi cultura, por ejemplo no olvido el pollo con tajadas y las baleadas.

Vivir aquí en Canadá es lo máximo. Primero intentamos en Miami (Estados Unidos), pero a mi mamá no le gustó mucho. Ella tenía unas amistades aquí en Toronto y nos vinimos y gracias a Dios las cosas se nos dieron acá. Aunque el frío aquí es otra cosa. No se lo recomiendo a nadie. Pregúntale a los de la Selección cuando vienen a jugar acá (Canadá). Es un frío que da miedo.

En San Pedro Sula nació mi amor por el fútbol, por mi abuelo, porque me acuerdo de que era el partido de Honduras contra México para el Mundial de 1998, en el Morazán, y por ese partido es que me encanta el fútbol.

Yo me quedé así como que, ´no, esto tiene que ser una broma´. Uno de mis primos me está haciendo una broma ya. Y gracias a Dios, pues salió y ahí comencé. Yo me acuerdo de que en esa entrevista dije que mi mayor anhelo era la música, o sea, la industria de la música y las películas. Y ahí fue cuando, es más, muchas de las cosas que dije que quería hacer, gracias a Dios, ya se me dieron.

La pasión empezó porque a mí me gustaba mucho la ciudad de Toronto, pues yo sentía que nadie le daba el amor que corresponde. Todo el mundo hablaba de Nueva York, Miami y Los Ángeles, pero yo miraba mi ciudad tan linda y dije: ´no, yo quiero tomar las fotos y darle un aspecto diferente´. Ahí fue cuando me miraste la primera vez, yo pensaba que era una broma cuando me dijeron que LA PRENSA me quería entrevistar.

Te lo digo, ellos mismos me enseñaron cómo apretar el botón que quería. Pero la pasé genial. En ese día me divertí tanto que dije: ´yo quiero tomar fotos a todos los conciertos de todas partea del mundo, no me importa, los conciertos, esa es mi pasión´.

Eso nunca se me va a olvidar. Fue la primera vez que un amigo mío, Ricky Taco, lo trajo a él a un concierto aquí y era la primera vez que lo estaba conociendo. No era muy famoso, la verdad. Era bien jovencito, chamaquito. Me pidieron el favor que si podía tomar fotos en el concierto. Y yo dije que sí, pero sin saber cómo usar la cámara.

Lo que más me gusta es que siempre hay muchos hondureños que me siguen a mí y dicen: ´wow, wow, un fotógrafo hondureño´, ´no sabía que había hondureños que hacían eso´. Sin embargo, llevo muchos años en esto y hay centroamericanos que trabajan en videos musicales, fotografía y estamos representando a nuestros países ahora.

Ahora, muy humildemente, todas esas aventuras que tomé con mi cámara me ayudó mucho. Ahora puedo ir a tomar fotos a los conciertos y sentirme muy confiable de que voy a estar bien, que voy a sacar las mejores fotos. Muchas de las veces me llena tanto de orgullo cuando los artistas suben mis fotos y ponen mi nombre.

No mucha gente sabe que el que tomó esa foto es hondureño. Y mucha gente aquí en Toronto no sabe que un ciudadano de Toronto tomó esa foto. Todo el mundo, incluso los amigos de él, pensaron que yo era de Los Ángeles y que yo había tomado esa foto en Los Ángeles. Cuando les dije que yo era de Canadá, no lo creían.

Desde ese entonces, he podido vender fotos de él e hice camisas, he hecho galerías con la foto. Mucha gente me ha comprado. Incluso artistas como Arcángel y amigos de Nipsey. Uno de los jugadores de la Selección de Canadá la tiene en su casa una camisa con la fotografía. La verdad es que es una bendición.

Al principio no quería hacer nada con la foto por respeto a él y su familia, pero un día no sé por qué me metí a internet a ver camisas de Nipsey. Había mucha gente usando mi foto, haciendo póster y vendiéndolas. Entonces dije: ´yo me tengo que poner las pilas´. Pude hablar con la familia y amigos de él. Le expliqué mis intenciones y me dijeron que estaba bien.

¿Qué tanto has podido capitalizar económicamente con esa foto? ¿Te has logrado beneficiar o de repente solo te ha quedado la satisfacción de ´yo tomé esa fotografía´?

Después de lo de Nipsey, volviste a estar en escena y se habló mucho de ti por unas fotos que le tomaste a uno de los artistas de reggaetón más pegados del momento. Le tomaste fotos a Anuel AA el día que lo metieron preso.

De loco, me fui a meter a Puerto Rico. Y gracias a Dios me salió un amigo mío, que ahora es como un hermano para mí, Pepe Quintana, que es un productor allá de Puerto Rico. Él me dijo: ´brother, te voy a presentar a un artista que se llama Emanuel. Te lo voy a presentar y le vas a tomar fotos. Ese artista es el próximo que va a ser famoso aquí´.

Y yo dije: ´ok, vamos´. Cuando conozco a Emanuel, me dice ´¿qué quieres hacer?´ Yo le dije: ´llévame al caserío, vamos a tomar las fotos allá, hagamos una película´. Pero mira, yo no sabía en donde me estaba metiendo, la verdad, Yo sentí como que me fui a meter a la Rivera Hernández o a La Planeta.

Dije: ´Dios mío, porque donde me metí ni los policías entran ahí”. Entonces Anuel AA, me tranquilizó y me dijo: ´tú tranquilo, enfócate en mí, tómame las fotos, pero nada te va a pasar. Ya te imaginas, no me pasó nada en Honduras, pero me va a pasar en Puerto Rico. Gracias a Dios, esas fotos que le tomé ese día, fue una semana antes de que lo metieran preso. Entonces, todas esas fotografías, él las había subido a su Instagram.

Cuando lo enviaron a prisión, esas fotos eran las únicas fotos que estaban ahí, recientes. Entonces, todo mundo las empezó a usar. Siento que él en Puerto Rico ya era famoso, pero cuando fue a la cárcel, él se hizo mundial y mi foto también rodó por el mundo. Usaban la foto que tomé y también la colocaban en los artículos de él los Premios Billboard las utilizó. Yo me quedé: ´Dios mío, cómo que me han pasado cosas en esta industria que ni me la creo´.