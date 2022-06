Para Sergio Arturo Bendaña, médico especialista en ginecología y obstetricia y subespecialista en medicina reproductiva, los tratamientos para hacer frente a la infertilidad en el país, a nivel regional, están a la vanguardia y el síndrome de ovarios poliquísticos a nivel general es lo más frecuente relacionado a esta condición. Hoy se conmemora el día mundial de la fertilidad.

¿Cuáles son las condiciones relacionadas a la infertilidad más comunes en su consulta?

La infertilidad es un problema de pareja, que afecta tanto al hombre como a la mujer, y por lo tanto se divide en factor masculino y femenino, este último se subdividide. El factor de infertilidad masculino, que representa hasta el 45% de las consultas, se debe a una baja cantidad de espermatozoides por eyaculación o por baja calidad de los mismos. En el factor femenino de infertilidad se dividen en causas de origen ovárico, obstrucción de las trompas de Falopio por inflamaciones o alteraciones, alteraciones en el útero que afecta la implantación del embarazo y alteraciones endocrinas u hormonales. Lo que se ve con mayor frecuencia acá es el síndrome de ovarios poliquísticos, que es parte del factor ovárico de la mujer. Estas mujeres tienen irregularidad menstrual e irregularidad ovulatoria y por lo tanto les cuesta más embarazarse.

¿Qué tan frecuente es la asistencia de nuevas pacientes en ese sentido?

En mi consulta veo entre 8 y 10 pacientes nuevas semanalmente, una asistencia que poco varía a excepción de la pandemia, pero aún así hacíamos citas por zoom.

¿El ovario poliquístico se relaciona directamente con las mujeres irregulares o hay regulares con cuadros poliquísticos?

Pueden haber mujeres que menstrúan regularmente con síndromes de ovarios poliquísticos pero que no ovulan regularmente, son mujeres que no saben que tienen ese problema. Es hasta después de un año de estar con su pareja teniendo relaciones sin ningún tipo de planificación familiar ven que no logran el embarazo y van al médico y reciben su diagnóstico.

¿Cuál es el rango de edad más afectado con este síndrome de ovario poliquístico?

No existe un rango de edad porque es una condición con predisposición desde el nacimiento y que nunca desaparece, se trata de acuerdo al motivo de la consulta, ya sea por: irregularidad menstrual y sangrados prolongados.

¿La infertilidad en los hombres se debe a que eyaculan espermatozoides muertos?

No, la mayor causa de infertilidad masculina es la causa genética. Simplemente el hombre nace con una predisposición a no producir la cantidad o la calidad de espermatozoides que se necesitan para fecundar un ovulo. En este caso uno trabaja con lo que el hombre produce, si por ejemplo produce menos de 2 millones de espermas por eyaculación, el tratamiento indicado es la fertilización in vitro. Se introduce un esperma artificialmente en el ovulo, es una variante de la fertilización in vitro llamada inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI, por sus siglas en inglés).

¿Qué otros tratamientos hay para tratar los problemas de infertilidad?

Hay tratamientos de baja y alta complejidad. Los de baja complejidad en lo general se dan a mujeres jóvenes con patologías que no ameriten tratamientos tan invasivos y el más común es el coito programado. Se les estimula la ovulación y se le dice que días tener intimidad para quedar embarazada. La estimulación de la ovulación se puede dar con medicamentos ingeridos vía oral o con inyectados.

¿Cómo está Honduras a nivel regional en cuanto a tecnología de punta?

Honduras está a la vanguardia con tecnología de punta, en los últimos ocho años, en el tema de la infertilidad, lo que se viene desarrollando es soluciones en la parte genética. Hacer estudios genéticos de los embriones, que se denomina PGTA, hacer estudios genéticos de receptividad endometrial, que son exámenes que en Honduras se miraba difícil de lograr y ya los estamos haciendo y con buen suceso. Por ejemplo en una paciente que se le hace una fertilización in vitro convencional, se logran porcentajes de embarazo de un 62% y este puede aumentar hasta 68% con el estudio PGTA.