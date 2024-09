Enrique Reina: Denuncia de tratado de extradición va

“Por ahora no hay ningún cambio, hemos enviado la nota de denuncia, estamos abiertos a seguir trabajando en Estados Unidos en muchos temas, incluidos los que van ligados a la lucha contra el narcotráfico, esa es parte de la cooperación que tenemos, pero por ahora lo que hemos presentado es la denuncia. No tenemos ninguna instrucción de parte de la presidencia”, dijo en una entrevista al noticiero Hoy Mismo.

Reina se refirió al narcovideo de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta.

“Lamentablemente, personas como el señor Carlos Zelaya han asumido un rol muy responsable, creo yo, han renunciado a sus cargos para que se les investigue, se ha presentado para que haya cualquier investigación, pues si él ha cometido un error, si tiene que demostrar su inocencia, le tocará a él, y bueno, es parte de algo que ha hecho, como le digo”, dijo

Agregó que “cada quien es responsable de sus actos, yo creo que el intento de tratar de debilitar o vincular a la presidenta o al presidente Zelaya no se logró, y como le digo, cada quien debe responder por lo que hace, pero en este caso yo creo que las relaciones diplomáticas y políticas con los demás países continúa de la misma forma, bien, no tenemos ninguna afectación por este sentido”.

Le consultaron si es cierto que querían declaran Non Grata a la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu.

“Nos hemos quejado con ella, nos hemos quejado porque las expresiones que ella a veces ha vertido en algunos temas nacionales y interés nacional, consideramos que no son las más correctas, no son las más, digamos, oportunas en muchos momentos, que son temas precisamente de discusión interna y nacional, así que, bueno, se lo hemos dicho, lo hemos dicho públicamente, cuando esto toca, a veces tenemos diferencias, y queremos, y hemos buscado que estas expresiones no continúen para no entorpecer la relación, yo creo que no es lo mejor, y que cualquier molestia, cualquier diferencia que tengamos, la tengamos y la expresemos de manera directa por los canales diplomáticos, así que esperamos que esta premisa continúe así”, cerró.