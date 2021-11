El alcalde liberal de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo Alvarado, aseguró este sábado que fue alertado para que no salga de su casa y seguir realizando concentraciones políticas.

Aníbal Alvarado, quien dijo tener temor, suspendió sus actividades políticas tras la advertencia.

“Hemos suspendido las actividades, solo tengo unas dos por la cantidad de gente que habrá, pero ya las estamos suspendiendo por lo que está sucediendo en el país”, explicó el candidato a Radio HRN.

“Pero en el nombre de Dios, si alguien quiere hacerme daño, yo reprendo todo y que se encargue el Señor Jesucristo. Yo no tengo mal corazón”, declaró Aníbal Alvarado, quien busca continuar en la alcaldía.

“No quiero andar guardaespaldas, no me gusta, no quiero crear incertidumbre a la población”, agregó.

Aníbal Alvarado agradeció al jefe de la Policía de Santa Rosa de Copán por su intención de brindarle seguridad y espera “que no pase nada extraordinario” previo a las elecciones del 28 de noviembre.