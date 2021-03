Crece incertidumbre entre hondureños por demora de resultados

Tegucigalpa, Honduras.

El ambiente festivo que hubo en las elecciones primarias que tres partidos celebraron el domingo, ha terminado en incertidumbre, particularmente en el Liberal, segunda fuerza de oposición, en el que dos aspirantes se han declarado como candidatos presidenciales para los comicios generales de noviembre.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó el domingo de que los primeros resultados se comenzarían a dar a partir de ayer lunes, pero hasta las 11:00 am de este martes aún no se conocieron datos oficiales, fue así como el anuncio quedó en una promesa y sería hasta en la noche o madrugada del miércoles cuando se conocerían los primeros resultados oficiales.



Hasta ahora lo único que ha trascendido sobre los resultados del domingo son informes a boca de urna sobre lo que con anticipación el CNE advirtió que no sería reconocidos porque no son datos oficiales.



En los comicios participaron el gobernante Partido Nacional, con dos contendientes; el Liberal, con tres, y el Libertad y Refundación (Libre), primera fuerza de oposición.

Liberales con dos candidatos que se han declarados ganadores

En el Partido Nacional, el ganador, según los sondeos a boca de urna, ha sido Nasry Asfura, alcalde de Tegucigalpa desde 2014, quien acumula el 68%, contra el 32% a favor de Mauricio Oliva, quien lleva dos períodos consecutivos como presidente del Parlamento.



Asfura ha dicho que "hay que ser prudentes", que a partir de hoy "el Partido Nacional es uno solo" y que no" hay ninguna celebración", mientras que su contendiente Mauricio Oliva se ha llamado a silencio, aceptando tácitamente la derrota.

La situación es diferente en el Partido Liberal, en el que dos de sus aspirantes a la candidatura presidencial, Luis Zelaya y Yani Rosenthal, se declararon ganadores desde el domingo.



Rosenthal se atribuye el triunfo con base en registros de sus movimientos y resultados a boca de urna difundidos por medios de prensa, lo que cuestiona Zelaya, quien presentó un reclamo ante el CNE para que se revise acta por acta y se cuente voto por voto para saber quién ganó las elecciones de los liberales.

Trasladando las maletas electorales para proceder el conteo de votos de las elecciones primarias. Foto La Prensa



El domingo, Zelaya aseguró que el triunfo era para su movimiento, lo que también hacía Yani Rosenthal, quien en agosto de 2020 regresó de Estados Unidos después de cumplir una condena al interior de una prisión.

Según los últimos informes a boca de urna, Rosenthal, con 47,4% supera a Zelaya, que suma 40.8%, mientras que Ángel Darío Banegas, el tercer contendiente, figura con el 11.8%.

Esposa de Manuel Zelaya reitera que ganó en Libre

Libre participó en la contienda con cuatro aspirantes, de los que Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), ha sido la ganadora, según las encuestas a boca de urna.



Castro, quien fue la candidata presidencial de Libre en las elecciones generales de noviembre de 2013, reiteró que ganó los comicios internos del domingo. Los otros tres aspirantes a la candidatura presidencial de Libre son Nelson Ávila, Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez.

El CNE espera recibir las maletas de todos los departamentos del país para avanzar con el conteo de votos. Foto La Prensa



Castro, según la información extraoficial, suma el 76.7% de los resultados difundidos, contra el 16.7% de Nelson Ávila, el 3.4% de Wilfredo Méndez y el 3.2% Carlos Eduardo Reina.

El CNE, al parecer, ahora será hasta este martes que dará a conocer los primeros resultados de los comicios del domingo, mientras Yani Rosenthal y Luis Zelaya se mantienen firmes en que defenderán los resultados del triunfo que reclaman.



El reto de la oposición es sacar del poder al Partido Nacional, que lleva tres periodos consecutivos en el poder, los dos últimos con Juan Orlando Hernández como presidente del país.



Según analistas y entre los mismos líderes de la oposición, para sacar del poder al Partido Nacional se necesita una alianza, en la que tendría mucho protagonismo Salvador Nasralla, presidente del recién fundado Partido Salvador de Honduras, que tiene un importante caudal político y escogerá a sus nuevas autoridades en mayo.



Hasta ahora el CNE no ha respondido a la petición que le ha hecho Luis Zelaya de revisar actas y contar votos para definir al nuevo candidato presidencial del Partido Liberal, con el que perdió las elecciones generales de noviembre de 2017.