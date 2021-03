María Luisa Borjas y Mel Zelaya se declaran ganadores de coordinación general de Libre

Tegucigalpa, Honduras.

En una pelea de poderes a lo interno del Partido Libertad y Refundación (Libre), María Luisa Borjas y Manuel Zelaya Rosales siguen sin ceder y ambos se han declarado ganadores de la coordinación general que tomará posesión a partir del 1 de abril de este año.

"Mi profundo agradecimiento a la analítica y valiente militancia de Libre, así como a los ciudadanos conscientes que aún sin militar en nuestro partido depositaron su confianza y me brindaron su decidido apoyo para el contundente logro de la coordinación general del reinvindicador y multitudinario Partido Libertad y Refundación", anunciaba anoche y de manera sorpresiva la comisionada de policía en condición de retiro.

La respuesta del expresidente hondureño (2006-2009) Manuel Zelaya no se hizo esperar en redes sociales, "en las actas escrutadas tengo el 85% de votación a favor de las ocho corrientes que me apoyaron para la coordinación general del Partido Libre", aseguró.

Ante la reacción de Zelaya, María Luis Borjas dijo este martes que "el pueblo hondureño ya entendió que es necesario tener personas que históricamente han estado del lado correcto, por eso he recibido el apoyo, no solo de la militancia de Libre, sino que de personas de otros partidos. La gente ya no aguanta y quiere un cambio, ya no desean seguir con las mismas artimañas ni tener las mismas cabezas que se han convertido en caudillos y se creen los dueños del partido".

Borjas recordó que ella ha ofrecido democratizar el partido, transparentar las decisiones como los establecen los estatutos y rendir cuentas tanto en las acciones como en la administración financiera de Libre.

"Él (Manuel Zelaya) ha estado callado y sin contestar a muchas preguntas por señalamientos, no ha dado la cara, pero rápidamente contestó a mi mensaje en redes sociales, lo que dice es totalmente falso", cuestionó.

Wilfredo Méndez, de Libre

Wilfredo Méndez, quien se enfiló en las recientes elecciones primarias para liderar la candidatura presidencial de Libre, comentó que "este es un triunfo extraordinario, ya se inmaginarán el asombro del oficialismo del partido, pues estos resultados no estaban previstos para ellos y por eso les incomoda. María Luis Borjas pedirá al CNE que se respeten los resultados de la coordinación general".

"Manuel Zelaya tiene un liderazgo indiscutible y muchos de sus allegados tenían la confianza de que se iban a mantener en la estructura de poder, pero esta noticia trastoca mucho, porque ahora los acuerdos políticos, incluido el tema de las elecciones generales por parte de Libre, pasarán por el equipo que lidere María Luis Borjas, que son 24 miembros en total", añadió el político.