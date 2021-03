Nasry Asfura: "Quiero pensar que cada voto sea respetado"

Tegucigalpa.



"Llevo 35 años con mis burros y lo que sé es trabajar", así se presentó Nasry Asfura horas antes de ejercer el sufragio en este domingo de elecciones primarias 2021.



El precandidato presidencial por el Partido Nacional llegó a la Universidad Pedagógica Nacional para acompañar a su precandidato a alcalde de la capital, David Chávez.



Aunque todavía no había votado, Asfura, mejor conocido como "Papi a la orden", dijo que la contienda entre su movimiento "Unidad y Esperanza" y "Juntos Podemos", de Mauricio Oliva, está bien pareja.



"Si miran el porcentaje es mínimo y pasa en varias elecciones, (pero) nos podemos sentir satisfechos que el proceso va caminando", reaccionó Nasy Asfura.



Y agregó: "Según los datos que tenemos va caminando bien todo, con los mismos problemas de siempre que no llegó la tinta o que abrieron tarde las escuelas, pero podemos decir que en un 98% (del proceso) está ordenado".



"Papi a la orden" recordó que las elecciones son una fiesta nacional, por lo que aprovechó para pedirle a los ciudadanos que salgan a votar.



Consultado sobre su tradicional vestimenta de trabajo, Asfura respondió que "tengo más de 35 años de usar mis burros; son mi trabajo".



A pesar que todavía no se conocen los resultados de las elecciones primarias, Nasry Asfura aseguró que el Partido Nacional "siempre (se mantendrá) ante todo en unidad"; y añadió: "quiero pensar que cada voto de cada persona sea respetado".



El precandiadto presidencial recordó que Honduras necesita mucho trabajo y reconstrucción, por lo que prometió dar respuesta a estas necesidades del pueblo.



Asfura fue consultado por el antejuicio que la Corte de Apelaciones admitió en su contra, por los supuestos delitos de lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, uso de documentos públicos falsos y violación de los deberes de los funcionarios. "No tengo nada que temer, no he tocado un cinco de los impuestos del contribuyente; estoy para servir y atender a la gente, tengo mi modo de hacerlo pero siempre firme trabajando para servir", concluyó el alcalde capitalino.