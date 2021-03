Carlos E. Reina: “El cambio está naciendo en estas elecciones”

Tegucigalpa, Honduras.

Carlos Eduardo Reina, precandidato presidencial de Nueva Corriente de Libre, de convertirse en mandatario de Honduras, revolucionará el sistema educativo, creará una estructura de cooperativas, obligará a quienes más tienen a pagar impuestos y hará prevalecer la ética y la moral para frenar la corrupción, que anualmente drena más de L50,000 millones anuales.

¿Cuáles son sus cinco principales prioridades de gobierno?

La niñez. ¿Dónde está el futuro de Honduras? Está en dos millones de niños que no tienen buena educación. Se abre la capacidad cognitiva de un niño para que tenga éxito en su vida de los dos a los cinco años.

Su mente es como una esponja seca que absorbe todo, lamentablemente esos millones de niños viven en hogares donde sus padres tienen muy poca educación, por tanto no hay retos mentales.

Su perfil Carlos Eduardo Reina

50 años



Ciudad de nacimiento

Comayagüela

Profesión

Abogado y político

Cargo

Precandidato a la Presidencia por Nueva Corriente de Libre.



Nació el 14 de octubre de 1970. Es hijo del reconocido políticoliberal Jorge Arturo Reina y de Alicia García López. Es sobrino del extinto presidente Carlos Roberto Reina (1994-1998). Es padre de cuatro hijos.

Está casado con Daysi Patricia Rodas Valle, odontóloga con especialidad en endodoncia y catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec).

Reina estudió Derecho en la Unah, cursó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, España; Desarrollo Nacional en la Academia Fu Hsing Kang de Taipéi, Taiwán.

Estudió Inglés en Louisiana State University (LSU), Estados Unidos. La lectura, la música, la poesía y el cine son sus pasatiempos. Considera que “Cien años de soledad”, del novelista colombiano Gabriel García Márquez, es la mejor obra literaria. Admira a Francisco Morazán, a su tío Carlos Roberto Reina, también a los expresidentes Abraham Lincoln (Estados Unidos), Fidel Castro (Cuba) y a la marxista europea Rosa Luxemburgo.

Este 14 de marzo, Reina ejercerá el sufragio en la colonia 19 de Septiembre, frente a la casa de su padre, en Los Laureles, Tegucigalpa. Tiene previsto asistir al centro de votación alrededor de las 10:30 am.

Nosotros proponemos la creación de miles de centros de educación temprana que tengan como objetivo desarrollar a ese niño, donde, además de darles alimentación, medicamentos y vacunas, se les dé lo más importante: la herramienta de la razón y el pensamiento, que es lo que nos aleja del reino animal. Esa educación temprana va a crear una generación de niños que va a llegar a la escuela con capacidades cognitivas superiores que permitirán una reforma educativa.

Paralelamente a la madre que no puede hacer nada porque tiene que estar cuidando niños la vamos a incorporar a una cooperativa, y en esa cooperativa tendrá dos funciones: la mitad del tiempo la dedicará a estudiar, aprender una profesión vocacional o técnica, y la otra mitad la pasará trabajando para la cooperativa que le garantice un salario.

¿Por qué el pueblo hondureño debe votar por usted?

Porque el cambio es hoy una necesidad como no había habido antes, porque somos la Nueva Corriente, que presenta no solo a Carlos Eduardo Reina, presenta a gente de altísima calidad, como regidores, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, que ninguno está manchado por la corrupción, que ninguno ha pasado por el puesto público y ha dejado una estela de corrupción.

¿Cómo define estas elecciones?

Son tan relevantes que por eso hay tanta zozobra, puesto que el cambio está naciendo en las elecciones primarias, y los que no quieren cambio en todos los partidos quisieran que las elecciones no fueran el arma que usa la gente para cambiar lo que no le gusta, por eso es tan importante la participación de todos; la participación masiva en el proceso primario garantizará cambios. Si la participación es baja, probablemente ganarán los que siempre ganan, pero si la participación es alta habrá cambios.

¿Cómo se considera, de derecha, izquierda o centro?, ¿por qué?

Izquierda democrática, queremos construir el socialismo democrático en nuestro país.

¿Qué mecanismos utilizó para seleccionar a sus designados, candidatos a alcalde y diputados?

Nuestro gobierno va a enfocarse en la persona, por eso llevo un candidato designado que es un maestro de origen garífuna. Con él vamos a impulsar la política educativa y la inclusión de los pueblos originarios, como los pueblos negros y pueblos indígenas.

Por otro lado llevamos a Fannie Oliva, sobrina de Bertha Oliva y también defensora de los derechos humanos. Los derechos humanos no son selectivos, tienen un carácter que está consignado en la Carta de los Derechos Humanos.

Nosotros creemos que en Honduras no se puede aspirar a la democracia si todavía tenemos personas segregadas por raza, religión, pensamiento político y sexualidad.

La tercera designada es Adriana Arita. Trabaja en el Seguro Social, no es una personalidad pública, pero sí es una lideresa del gremio médico. Con ella vamos a reformar el sistema de salud, dejaremos un sistema dirigido a curar, para construir un sistema sanitario dirigido a la prevención: es más barato prevenir que curar a los enfermos.

¿Por qué deben confiar en usted ante el descrédito de la clase política?

Yo no soy de los que está desacreditado, yo no he sido funcionario público. Yo tengo mi carta limpia y porque sostengo lo que digo con hechos. No es solamente hablar de ser honrado, es también firmar un compromiso ético. Firmé un código de ética que me compromete a tener una actitud y una conducta en la Presidencia de la república muy distinta a la que sostienen hoy. Nosotros no vamos a andar con veinte carros blindados y cien guardaespaldas, no los necesito, yo no tengo enemigos. Vamos a cuidar el dinero del pueblo priorizando las necesidades, creando algo fundamental, que es la planificación estatal.

¿Qué le diría al joven que no tiene planeado votar?

Morazán les dejó una tarea, y la tarea es que no dejen abandonado el país. En su testamento, Morazán les dijo: “éxito a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país que dejo con sentimiento...”. Yo los invito a que sigan el ejemplo de Morazán de morir antes de dejar el país abandonado.

¿Cómo recuperará la economía?

El crecimiento económico no lo distribuyen entre el pueblo, el crecimiento lo privatizan en pocas manos y las pérdidas sí las socializan. Tenemos que revisar la pirámide tributaria, ningún país moderno ha podido desarrollarse sin pagar los impuestos debidamente. No es posible que en Honduras los dueños del 70% de la riqueza solo paguen el 6% de los impuestos, y los más pobres, que solo tienen el 10% de la riqueza, paguen el 46%. Eso hay que invertirlo en un plan de transformación tributaria. Por otro lado, la transparencia, el manejo debido del dinero del Estado. 50,000 millones se roban al año, cuánto podemos producir o pavimentar kilómetros de carreteras, y con eso se genera trabajo e inversión pública.

¿Geopolíticamente para dónde apuntará su gobierno?

Para el mundo entero, nosotros no estamos viendo un objetivo, estamos viendo a todos los mercados del planeta. Para que las cooperativas que vamos a construir vendan sus productos deben ser comercializados sin ojo de color político.