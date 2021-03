Wilfredo Méndez: “el ejemplo es la mejor carta de presentación”

Redacción.

Wilfredo Méndez, precandidato a la Presidencia por el movimiento Honduras Libre del Partido Libertad y Refundación (Libre), ha trabajado durante muchos años como defensor de los derechos humanos de los hondureños. Se describe como una persona amable, seria y de espíritu inquebrantable, y por eso su deseo es llegar a ser presidente de la república para fundar un Estado donde se respeten los derechos del pueblo y de las clases menos favorecidas. Confía en su trayectoria y por venir desde abajo conoce las necesidades de los hondureños.

¿Cuáles son sus principales prioridades de gobierno?

La refundación del Estado y de toda su institucionalidad para que sirva en forma permanente al pueblo soberano. Se trata de construir un Estado bajo el control civil, con una institucionalidad útil al pueblo, que garantice la vida en dignidad de cada persona en nuestro país. El gobierno de los derechos humanos. La planificación y ejercicio de gobierno ubica al ser humano como centro. Derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos. Justicia y verdad para la convivencia armónica ciudadana. La institucionalidad pública al servicio del pueblo, prosperidad económica con justicia y equidad social.

Perfil Wilfredo Méndez Gonzales,49 años

Ciudad

Tegucigalpa

Profesión

Abogado

Cargo

Precandidato a la Presidencia por el Partido Libertad y Refundación.



Nació en San Antonio de Flores, El Paraíso, el 9 de septiembre de 1971. Con 19 años formó parte del Consejo Nacional de la Juventud, donde participó en elaborar políticas para los jóvenes. Méndez inició su andadura en la política en el Partido Innovación y Unidad (Pinu), del cual llegó a ser secretario y el cual abandonó en 2014. En 2017, siendo parte del Partido Libre, fue nominado como candidato a la alcaldía del Distrito Central por uno de los movimientos. Su carrera profesional lo ha vinculado a la justicia, la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, el fomento de la democracia, la no discriminación y exclusión, la paz, la defensa del ambiente, el desarrollo local, la participación política, el desarrollo social, entre otros. Ha recibido reconocimientos nacionales y en el extranjero, entre ellos, Embajador de la Paz por el Gobierno de la república de Guatemala, reconocimiento nacional por la defensa de derechos humanos por Honduras, reconocimientos de organizaciones nacionales por la defensa del ambiente, por la defensa de derechos de mujeres, por la no discriminación, por la defensa del Estado laico y las libertades religiosas, por la justicia, por la democracia, entre otros. Fue director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh).

¿Por qué el pueblo hondureño debe votar por usted?

La militancia de Libertad y Refundación la he estado escuchando, y yo encarno esas aspiraciones de la resistencia nacional: quieren un candidato fuerte que gane las elecciones generales, que tenga la suficiente capacidad de atraer el voto independiente, el voto indeciso y que sea capaz incluso de juntar voluntades de otros partidos políticos. La segunda es la capacidad y la coherencia demostrada por mi vida en toda mi trayectoria y la sensibilidad humana, mi sensibilidad en el trabajo permanente con el pueblo desde los temas más sentidos; es decir, soy un hombre que sabe las limitaciones, las crisis, la tristeza, la agonía del pueblo hondureño y sabe cómo darle respuesta por saberlo exactamente.

¿Cómo define estas elecciones?

En una forma bastante irregular en todo este proceso, con un Consejo Nacional Electoral que no ha tenido la capacidad para llevar bien estas elecciones primarias y las han puesto en precario. Unas elecciones que de no escogerse un buen candidato de los partidos políticos que vamos a contienda, principalmente Liberal y Libertad y Refundación, podríamos quitarle la oportunidad al pueblo hondureño de elegir a un candidato adecuado en las elecciones generales. La más importante decisión se marca ahora en las elecciones primarias.

¿Usted se considera de derecha, izquierda o centro?, ¿por qué?

Propuestas - Al haber crecido en un hogar con necesidades económicas, Méndez conoce lo que la mayoría de los hondureños viven, por lo que una de sus propuestas es crear políticas que le garanticen a los más pobres condiciones dignas. - Uno de sus planes de gobierno es velar y hacer que se respeten los derechos de los hondureños. También plantea la protección del medio ambiente, que permita la subsistencia de las generaciones presentes, la supervivencia de las generaciones futuras, compartir los asentamientos humanos y su hábitat en convivencia y mejorar constantemente la calidad de vida con el bienestar y progreso colectivo.

Soy un hombre de izquierda democrática, un hombre que se ha forjado con un pensamiento claro de que hay que estar de lado de los más pobres, que hay que tener una economía que beneficie a todos y no a un grupo en particular; pero también estoy claro de que deben existir reglas precisas en un país donde los pequeños, micro y grandes empresarios puedan tener certeza jurídica de sus actos. También que tengan la limpieza suficiente para no vincularse a acciones irregulares para avanzar en el desarrollo de sus empresas.

¿En qué criterios se basó para seleccionar a sus designados, candidatos a alcaldes y diputados?

Desde que iniciamos la gira por todo el país, una de nuestras claves fue elegir un equipo de hombres y mujeres en cada departamento que estuvieran identificados con una causa política, por la liberación de ese pueblo y que tuviesen la valentía para asumir ese reto; pero también que tuviesen el carácter para no desmayar en el camino. Así logramos conformar un equipo que luego se encargó de escoger los diputados y diputadas en cada departamento, gente calificada, que tuviera una experiencia, que su hoja de vida fuese su mejor carta de presentación, hombres y mujeres dispuestos a poder construir una patria grande y distinta.

Ante la desconfianza y el descrédito que tiene la población por la clase política, ¿por qué las personas deben confiar en usted?

Porque toda mi vida he sido coherente, porque he sido una persona que sus hechos han hablado por sí mismos, incluso aquellos que han querido en algún momento destruir mi imagen no han podido, ya que me he sabido llevar con entereza, con determinación. Porque he tenido la capacidad de ser una persona coherente, lo que digo lo hago, lo que pienso también es en consecuencia del bien común.

“No solo se trata de asumir la Presidencia , sino limpiar las estructuras estatales de la contaminación, pero hay que tener el valor y la entereza de tomar decisiones, de dar un paso hacia el frente. O asumimos responsabilidades o dejamos que se termine de hundir el país, nosotros hemos decidido dar el paso para darle respuesta al país”.

¿Qué le diría al joven indeciso o que no tiene planeado ejercer el sufragio para que lo elija a usted?

Creo que la trayectoria que he presentado hasta ahora y la posición que he dado como ejemplo ante las juventudes y mi defensa al movimiento estudiantil, al movimiento juvenil en todos sus niveles, es la mejor expresión para decirles que hay una persona que ha luchado constantemente, una persona que conoce cuáles son las necesidades de las juventudes, que ha luchado a la par de ellos para transformar la patria. El ejemplo es la mejor carta de presentación.

Ante la crisis, ¿cómo planea recuperar la economía hondureña?

Priorización de los recursos del Estado, un enfoque de economía social, planificación estatal, con sana y buena admistración. Seguridad jurídica, apertura de mercados internacionales justos, protección y estímulo a la micro, pequeña y mediana empresa y combate frontal a la corrupción.

Geopolíticamente, ¿para dónde apuntará su gobierno?

Política internacional de respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y con posición firme por la justicia, la paz y el desarrollo humano. Con atención particular a nuestras y nuestros compatriotas en el extranjero. Convertirnos en líderes humanitaritos en el mundo.