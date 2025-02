Tegucigalpa, Honduras

Espinal sorprendió a muchos de sus seguidores al anunciar su incursión en la política. Como era de esperarse, hubo personas felicitándola por su decisión, así como detractores lanzando críticas. Sin embargo, algo que no se contemplaba es que alguien le ofreciera dinero para que abandonara a “Vamos Honduras”.

En conversación con Hablemos de Política, producido por La Prensa, El Heraldo y Gotv, la reconocida presentadora confesó que un diputado le ofreció una fuerte suma de dinero para que declinara sus aspiraciones políticas con la corriente de Nasralla.

“Me ofrecieron más de medio millón para dejar al ingeniero Salvador Nasrrala. Gracias a Dios que tenía testigos en ese momento y no, no acepté. Y eso solo quiere decir que no voy a aceptar dinero, tampoco cuando esté en el Congreso Nacional”, reveló Espinal.

Esa no ha sido la única propuesta que ha recibido de parte de políticos. Sarai Espinal comentó que ha recibido propuestas indecentes por parte de políticos y figuras públicas, reprochando que el acoso sexual ocurra en diferentes ámbitos.

Antes de los comicios electorales que se celebrarán este año, Espinal recibió para unirse al Partido Nacional y del resto de movimientos del Partido Liberal, pero optó por unirse a Nasralla al considerarlo una persona y transparente

Entre sus propuestas está reducir el número de diputados propietarios y suplentes, además de promover una ley que otorgue descuentos o exenciones fiscales a las nuevas empresas durante sus primeros años de operación. “No voy a levantar la mano para aprobar que se celebre el Día de la Baleada”, afirmó Espinal.

Pasar del periodismo a la política es un cambio importante. ¿Qué te motivó a dar este paso y buscar un escaño en el Congreso?

Ya había tenido ofrecimientos en elecciones pasadas, también en este periodo, por parte de los cuatro movimientos del Partido Liberal y Nacional. La oportunidad llegó en este momento, cuando ya tengo un amplio currículum para presentar proyectos y mociones de beneficio para el pueblo hondureño. Nadie verá a Sarai Espinal levantando la mano para aprobar el “Día de la Baleada”, yo voy a aprobar proyectos de infraestructura, energía eléctrica, educación, salud y seguridad.

Reducir el número de diputados es una propuesta popular, pero difícil de lograr. ¿Realmente cree que los congresistas van a votar para quedarse sin trabajo?

Estoy segura de que si los 23 diputados del movimiento “Vamos Honduras” resultamos electos, podremos presentar mociones como esta y muchas más. Reducir el número de diputados ya se hizo en El Salvador, y el cambio ha sido evidente. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Cuántos días a la semana sesiona? ¿Cuándo logran trabajar los suplentes? Muchos diputados no me van a querer apoyar porque su curul ha sido su única fuente de ingresos.

Hay quienes ponen en duda si realmente está preparada para asumir este reto. ¿Qué responderías a esas críticas?

Quiero demostrarle al pueblo hondureño que no soy solo una periodista, que tengo un amplio currículum y que voy a trabajar de la mano por Honduras. Quiero que el día de mañana mi hija pueda decir con orgullo: “Mi mamá es Sarai Espinal”, porque jamás le haré pasar una vergüenza, nunca me verá en un centro penitenciario ni acompañándome al Ministerio Público por estar señalada en un acto de corrupción.

En el pasado, el Partido Liberal ha atravesado momentos difíciles y ha sido visto como un partido que ha perdido protagonismo. ¿Por qué crees que hoy será diferente con Nasralla?

Él es una persona fácil de defender. Nunca han visto a Nasralla ir al Ministerio Público por actos de corrupción, robo o violaciones a los derechos humanos. Estoy segura de que, mientras haya una persona honesta al frente, este país puede cambiar.

Si resulta electa, ¿cuáles serán tus principales propuestas y qué impacto esperas generar desde el Congreso Nacional?

Lo que necesita nuestro país es empleo. Miles de hondureños serán deportados desde Estados Unidos, y la inversión extranjera debe venir a Honduras. Hace unos meses, maquilas se trasladaron a un país vecino. Vamos a crear leyes de beneficios fiscales para nuestros emprendedores, porque si hay emprendimientos, hay empleo para los demás. Al generar empleo, generamos educación, seguridad y recursos para que las familias puedan comprar alimentos de la canasta básica. Todo está conectado. También impulsaré una reforma en el Congreso para que los diputados trabajen de lunes a viernes, si es necesario. Hay demasiado holgazán en el Congreso Nacional que ni siquiera asiste a las sesiones.

Además, hay que hacer una reforma al Código Penal. No puede quedar en la impunidad la violación a un menor, hay que endurecer la pena para los violadores. Tampoco puede quedar impune la violencia contra las mujeres.