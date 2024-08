Don Marlon construyó el velero “Rosalinda” en honor a su esposa

“Ella es la única que me ha acompañado en la construcción de esta obra, por eso le puse su nombre”, expresó el constructor capitalino.

Como un profundo soñador que recuerda la fe de Noé, de quien la gente se burlaba llamándolo loco por la construcción de su barco en medio del campo, donde no existía agua ni mar, don Marlon Martínez comenzó la construcción de Rosalinda , un velero que lleva el nombre de su compañera de vida, que nunca lo dejó solo, a pesar de que para los demás parecía un sueño descabellado.

No obstante, cuando se disponía a trasladarlo, el velero se quedó varado en la calle principal de la colonia El Reparto debido a que, por su altura, rozaba los cables eléctricos.

A pesar de las promesas, Martínez denunció que “solo fue un show, y luego se fueron sin darme respuesta. Copeco me dijo que me ayudaría, pero no han venido”, lamentó el ingenioso constructor.

El entrevistado dio a conocer que comenzó a construir su barco en octubre de 2023, con ahorros que fue guardando para hacer realidad su sueño.

Es importante recordar que El Reparto es una zona de riesgo por los deslizamientos, lo cual comenzó a afectar la vivienda de don Marlon, razón por la cual decidió mover el barco.

Manifestó que “las autoridades me hicieron una gran ilusión de que me iban a apoyar”.

En relación con este tema, el vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mario Rivera, indicó que Martínez recibió apoyo para estabilizar la embarcación, ya que se encuentra en una pendiente de difícil acceso por los cables que rozan el velero.